一直支持500盤！國際名廚江振誠自訂子題 讓名單更有趣
國際名廚江振誠支持青年感質媒體500輯，熱情參與500輯的各線下活動，更是連續三年擔任國內第一份台灣人觀點美食評鑑500盤的評審。他在得獎名單揭曉記者會上指出，每個評鑑最重要的是每位店家、廚師和主人都能用心料理，才會有這麼精彩的名單。
身為用心的評審，江振誠直言：「一年要選出10盤菜，很難，因為有很多很棒的料理。」於是他會自訂一個子題，讓自己每一次提出的名單更有趣，例如第一屆選的是樸實的米飯，10盤占其5，第二屆則是一年之內平均造訪8至10次的「心頭好」，今年則以「最好的配角」為主角，因為很多餐廳除了招牌大菜，還有很多值得一去再去的料理可以被推薦。
江振誠很高興能提出自己心中的十大，也很期待最終的結果，看看50位評審心儀的料理是什麼。他與同為評審的蔡珠兒、賈永婕都發現，本屆名單如日義、拉丁等「混血」特色是前兩屆所無，而日式燒烤也比往年突顯，素食fine dining更是趕上了國際趨勢。江振誠肯定500盤 ：「如果到了一個城市或進到一間餐廳，不知要點什麼，500盤就能提供精準的必點建議。」
#500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023 #第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行
指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威
友好夥伴｜inline
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼o全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究
好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人
好食好事基金會
贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
禁止酒駕，飲酒過量有礙健康
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