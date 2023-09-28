連三屆當評審像交考卷 蔡珠兒：食物是價值系統
文字與廚藝一樣美妙的作家暨美食家蔡珠兒，陪伴著台灣第一份美食評鑑500盤從創辦至今第三屆，連續三年提出她的年度10盤菜名單，在她看來：「食物並不是歲月靜好的小清新，或現世安穩的小確幸，食物是價值系統。」
蔡珠兒笑說，每年四月是 10 盤菜的結算時間，「像交考卷一樣，是最痛苦的時候。天平座有選擇障礙。」但「專業吃貨」會很認真地筆記、拍照，甚至會去「騷擾主廚」，追根究底問個明白，而評審們這麼用心吃、做功課，正是因為廚師們也都用心認真做出每一道料理。
「對我來說，滋味與技術永遠最重要。」蔡珠兒今年評審依據「傳統與新意」兩大方向，前者肯定如晶華軒「鵝掌蝦籽扣柚皮」這等自己在家很難複製的本格菜，後者則更希望肯定年輕、尤其是女性主廚。其實她一度考慮提出一份全是女主廚的名單，後來考慮實際情況，選出記憶裡有亮點的菜，以小眾餐廳、女性主廚優先。
蔡珠兒指出，500盤和500輯是淨土，在這爿淨土中，創建或形塑台灣的味覺與生活文化，因此評審願意以公信力和誠信為如此榮譽背書，鼓勵這些用心的主廚。
#500盤2023 #第三屆500盤 #The500DishesAward2023 #第一份台灣人觀點的美食評鑑
主辦單位｜500輯
合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行
指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威
友好夥伴｜inline
協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼o全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會
贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司
場地協力｜台北晶華酒店
禁止酒駕，飲酒過量有礙健康
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