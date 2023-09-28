想吃「焱の挽肉」免排隊！高雄英迪格午、晚餐限量供應

高雄英迪格酒店即起攜手橘焱胡同集團，推出胡同烤肉套餐和日本A5和牛漢堡排餐，可以在星空月色下享用高空露天酒吧特調，搭配現烤肉香，想吃「焱の挽肉」也免排隊，一樓CRAFT咖啡廳每日限量供應。

橘焱胡同集團旗下有9個品牌，近期掀起風潮的日式漢堡排「焱の挽肉」在台北展店後，現在高雄的民眾也有機會品嘗。高雄英迪格酒店一樓CRAFT咖啡廳每日午、晚餐時段皆可吃到同樣由日本A5和牛製作的漢堡肉排，表面炙燒後鎖住肉汁，放入烤箱烘烤，迷人香氣搭配半熟溫泉蛋和胡同秘製烤肉醬，另外還有小菜及湯品，每套390+10%元，比台北價格更經濟。

此外，因應中秋，於Pier No.1高空露天酒吧也胡同燒肉夜食，集結海陸精緻食材和調料，包括店內知名的牛小排、焱烤雞里肌肉、雞皮、墨魚香腸、新鮮干貝搭配濃郁松葉蟹膏等品項，送到桌前再以日式電烤爐DIY夯肉。調酒師也特為此次活動調製了兩款獨特酒飲，分別命名為「頂峰之月」和「花好月圓」，與烤肉風味絕搭。烤肉套餐搭贈調酒單人1,280+10%元。

除了與胡同燒肉夜食聯名的套餐，酒吧另有美式BBQ烤肉組合，主廚為你燒烤更美味，雙人套餐1,480+10%元，包括美國choice沙朗牛排或豬肋排、阿根廷魷魚、生蠔等菜色，還能欣賞夜景，搭配沁涼的生啤酒。高空烤肉趴自即日起到10月31日前開放預訂。

相關資訊可洽：07-2721888。

提醒您：飲酒勿開車。未滿十八歲者，禁止飲酒。 由日本A5和牛製作的漢堡肉排，鮮嫩多汁。記者羅建怡/攝影 搭配烤肉的特調。記者羅建怡/攝影