快訊

張詠華「爬山昏倒猝逝」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

農業部提告「綠雞蛋」發文者！不到8小時遭逮…他否認造假仍被送法辦

華為與茅台爆火的「隔空探戈」 誰才是象徵中國未來？

流感疫情升 公費抗病毒藥擴大延長至113年3月底

中央社／ 台北28日電

衛生福利部疾病管制署今天表示，因目前仍處流感流行期，且近期疫情上升，並參考往年疫情約在隔年3月下降，再延長擴大公費流感抗病毒藥使用對象，適用期限至明年3月底。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，近2週類流感門急診就診人次都破10萬人，上呼吸道感染群聚通報件數上升，且疫情已連續5週有上升趨勢。

曾淑慧說，往年疫情約在12月初開始上升，1月底到2月初達高峰，3月中下旬下降，因此再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至明年3月31日止；不過今年流感疫苗將自10月2日開打，預期疫苗接種後疫情會有下降趨勢。

依疾管署資料，原訂擴大期間為民國111年12月1日至112年3月31日，因流感疫情持續逐步延長。除101年度擴大用藥至H7N9指揮中心解散外（擴大使用期間為101年12月1日至103年4月30日），這次是歷年第2長的擴大用藥期間。

至於111年度流感季用藥情形，疾管署表示，自111年10月1日至112年9月25日，共使用58萬4840盒；截至9月25日，公費流感抗病毒藥劑儲備量尚約有312.5萬人份。

疾管署指出，自去年10月1日起截至今年9月25日，流感併發重症病例累計741例，流感併發重症病例發生風險持續，提醒民眾落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。

疾管署表示，如有類流感症狀，可用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩輔助檢測外，如有呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫；如經醫師評估符合公費藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。

類流感 疫情 流感疫苗

延伸閱讀

沒戴口罩、群聚機會多 醫師：夏季感染流感人數增

流感、肺炎鏈球菌、新冠疫苗開打 基市送10劑快篩試劑

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨：清庫存

北市長者10月起打流感、肺炎疫苗 送10劑COVID-19快篩

相關新聞

夜班護師加薪 工會轟「再次惹毛人」釀對立 誰上白班？

媒體報導，行政院擬替夜班護理師加薪，小夜班、大夜班護理人員，每班加薪400元到1000元不等，經費來源源自健保總額，且夜...

中秋賞月 氣象署：大台北、東半部要在雲縫中找找

明天起三天中秋節連假，中央氣象署技正羅雅尹上午指出，明天中秋節要賞月，大台北及東半側雲量稍多，要在雲縫中找找看，有機會看...

國旅低迷！中秋訂房創今年連假新低 業者：出乎意料之差

疫後國人偏好出國旅遊，今年以來各連續假期訂房率普遍不超過6成，即將迎來的最後2個連續假期更是創新低，其中，中秋連假訂房率...

中秋連假國道車潮今提前湧現 國5明天清晨恐接力繼續塞

明天中秋節三天連假及國慶日連假（10月7日至10月10日）將至，高速公路局預估， 中秋交通量最高為123百萬車公里，國慶...

中秋烤肉注意！男大生做了「這件事」狂瀉20次險休克

一名20多歲男大生日前出現嘔吐、腹痛及連續腹瀉，一天內竟狂瀉20多次，被送到急診就醫時，呈現血壓下降，險些休克。檢查發現...

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

一餐烤肉下來，其實熱量相當驚人，她指出加工品的熱量相對較高，其中頂級肉材像是A5和牛，光是一份120克的熱量就達980大卡，相當於成人一天2/3的熱量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦