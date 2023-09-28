流感疫情升 公費抗病毒藥擴大延長至113年3月底

衛生福利部疾病管制署今天表示，因目前仍處流感流行期，且近期疫情上升，並參考往年疫情約在隔年3月下降，再延長擴大公費流感抗病毒藥使用對象，適用期限至明年3月底。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，近2週類流感門急診就診人次都破10萬人，上呼吸道感染群聚通報件數上升，且疫情已連續5週有上升趨勢。

曾淑慧說，往年疫情約在12月初開始上升，1月底到2月初達高峰，3月中下旬下降，因此再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至明年3月31日止；不過今年流感疫苗將自10月2日開打，預期疫苗接種後疫情會有下降趨勢。

依疾管署資料，原訂擴大期間為民國111年12月1日至112年3月31日，因流感疫情持續逐步延長。除101年度擴大用藥至H7N9指揮中心解散外（擴大使用期間為101年12月1日至103年4月30日），這次是歷年第2長的擴大用藥期間。

至於111年度流感季用藥情形，疾管署表示，自111年10月1日至112年9月25日，共使用58萬4840盒；截至9月25日，公費流感抗病毒藥劑儲備量尚約有312.5萬人份。

疾管署指出，自去年10月1日起截至今年9月25日，流感併發重症病例累計741例，流感併發重症病例發生風險持續，提醒民眾落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。

疾管署表示，如有類流感症狀，可用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩輔助檢測外，如有呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫；如經醫師評估符合公費藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。