台灣與馬來西亞中醫學藥交流 衛福部長庚分享產發經驗

林口長庚醫院今日表示，台灣中藥製劑外銷世界的量能原先年平均約10億台幣，因外銷專用許可證的清冠一號濃縮顆粒劑熱銷，2022到2023年中藥外銷的產能增加了20%至30%，是台灣中醫帶動中藥產業發展很成功的範例。疫情趨緩後趁勝追擊，林口長庚與衛福部聯手日前於馬來西亞展開中醫藥交流，促進台灣與馬來西亞之間的中醫藥知識分享，強化雙方醫師的專業經驗交流，並引領台灣中藥產業的參與。

林口長庚指出，這次活動9月17至19日於馬來西亞舉行，除了安排中醫臨床醫療國際研討會，並邀請多家中藥廠商展示最新的中藥產品，有來自馬來西亞的醫療專業人士包含醫院、診所、公學會、學校、醫學院、產業界約110人熱烈參與，深入了解台灣的中醫藥醫療與產業，並分享他們的豐富經驗。行程還拜訪了馬來西亞中醫界的重要單位，包括馬來西亞中醫總會、同善醫院及吉隆坡中醫診所，雙方更為未來之合作進一步的交換意見。

林口長庚醫院中醫部陳俊良計畫主持人表示，台灣與馬來西亞傳統醫藥交流非常密切，2020年到2022年因為新冠肺炎疫情影響，只能改以試訊舉辦中醫臨床醫療研討會，分享中醫藥治療疾病及用藥方式。很高興今年恢復正常舉辦，為中醫藥的國際合作開啟新的大門，也為患者提供更多高品質的中醫療服務，達到雙贏目的。

衛福部中醫藥司黃怡超司長致詞表示，今年活動是台灣中醫藥國際交流的一個重要里程碑，有助於加強台灣與馬來西亞的中醫藥合作，推動台灣中醫藥在國際醫療領域的發展。台灣的醫療制度是中西醫雙軌並行，中醫已經納入全民健康保險，2019年立法院三讀通過中醫藥發展法並由總統公佈實施，確立了中醫藥永續發展及增進全民健康福祉的政策方針。

今年中醫臨床醫療國際研討會分「中醫臨床應用交流會」及「中醫臨床病例實作交流工作坊」。前者規畫以中西醫癌症患者加強照護整合方案，從中西醫的觀點談脂肪肝及早期糖尿病的防治，和新冠肺炎及其後遺症的中醫治療等3大主題，由林口長庚紀念醫院和馬來西亞的中醫師主講，分享案例治療心得。

中醫臨床病例實作交流工作坊規畫下肢傷科手法介紹與示範，慢性腎臟病中醫治療案例討論，及高齡中西醫整合治療案例討論3大主題，提供中醫診療技術的示範和推拿的實際操作，以及濃縮中藥的基本知識和應用。林口長庚紀念醫院多位中醫權威專家包括楊賢鴻教授、陳俊良教授、陳星諭副部主任、楊宗憲主任、魏禎瑩主治醫師都出席活動。