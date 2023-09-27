快訊

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨清庫存：明年2月就過期

朱富美將轉任大法官 總統令李俊俋接任監察院秘書長

兩岸觀光準備期滿仍卡關 王國材：對等開放非針對大陸

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今受訪強調，對等開放並非針對中國，任何國家都一樣。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材今受訪強調，對等開放並非針對中國，任何國家都一樣。記者周湘芸／攝影

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，以1個月為準備期，如今1個月期限已到仍未開放，引發旅遊業不滿。交通部長王國材今受訪強調，對等開放並非針對中國，任何國家都一樣；至於每日2千人限制，過去陸客來台考量接待能量和管理，本來就有人數限制，這不能當作陸方反對的藉口，應該先有好的開始，未來也可以隨時解除。

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，將以1個月為準備期，並視陸方回應決定實施日期，過去1個月相關單位與旅行業者討論恢復團體旅遊應注意事項，讓業者認為將迎來曙光，但眼看1個月準備期屆滿，各級機關仍未宣布相關進度，讓業者充滿疑惑。

王國材今表示，過去一個月透過觀光署、旅行業管道向中國大陸提出開放，但國台辦都沒有善意回應，目前我方還在討論下一步怎麼處理，期待大陸有善意回應和支持，交通部態度是歡迎，但後續怎麼走，還是要看陸委會。

至於我國是否先開放旅行社組團赴陸，他表示，開放台灣團客到中國去，除了對做出國旅行業受惠外，其他做陸客團來台的旅行社跟國內觀光產業沒有好處，也是不平等，兩岸同時開放的做法跟任何國家一樣，開放都是雙向的，相關限制不是針對中國，今天別的國家歡迎台灣客去，卻不讓他們國家的團來台灣，我方也不會同意。

針對陸方不滿台灣限制每日2千人次，他則說，過去考量接待能量和管理，陸客來台也都有人數限制，若開放後雙方交流沒問題，2千人次的限制隨時能調整，這不該當作拒絕的藉口，應該先有好的開始。

王國材也說，旅行社市場有很多，一般不會專精中國市場，主要做中國市場的旅行社可能希望台灣單方先開放，但國內眾多旅宿業和餐飲業者會怎麼想？很多台灣人去大陸，但陸客卻沒來。交通部的立場不變，相關因應近期都會再討論。

陸客 旅行社 交通部長

延伸閱讀

藥駕交通事故年奪300命 交部邀醫學團體討論不排除修法

7月交通死亡創今年單月新低 總件數仍較去年同期增加

鶯歌車站爬上爬下好辛苦 蘇巧慧爭取1.3億蓋12電扶梯今啟用

台鐵中秋連假不加班危機暫緩 工會：接受王國材最大善意

相關新聞

新冠秋冬來襲！年底恐現疫情高峰 醫曝3隱憂：日病例破萬很容易

「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗9月26日起開打，衛福部疾管署示警，新冠肺炎疫情於12月中下旬會進入一波高峰。台大兒童醫...

史上最混亂？3公費疫苗打就送10劑快篩 醫怨：清庫存

公費新冠莫德納XBB次世代疫苗昨優先開放65歲以上接種，公費流感疫苗、23價肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打，由於後二者分階...

農田光害 改良照明「暗天不暗地」

以往農民會在夜間使用燈照延長作物產季，後雖改用紫光ＬＥＤ燈取代高壓鈉燈，降低夜間燈照對環境的衝擊，但暗空協會指出，不間斷...

台鐵公司首任董總提報政院 2原因人選恐又「轉回來」仍是他

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，今天上午舉行首屆董事會籌備會議。交通部長王國材今出席道安記者會透露，董事長及總經理人選已確定...

雨勢升級！大雷雨炸2縣市 7縣市豪大雨特報「恐一路下到晚上」

午後對流雨區擴大雨勢升級。中央氣象署下午針對嘉義等7縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

產後大血崩高居孕婦死因第一名 醫曝這幾類人風險高

38歲小美採試管嬰兒方式總算懷孕，但是懷孕第五個卻發現有前置胎盤，第八個起甚至只要走動多就會有子宮緊繃感、陰道出血。國泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦