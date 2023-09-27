兩岸觀光準備期滿仍卡關 王國材：對等開放非針對大陸

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，以1個月為準備期，如今1個月期限已到仍未開放，引發旅遊業不滿。交通部長王國材今受訪強調，對等開放並非針對中國，任何國家都一樣；至於每日2千人限制，過去陸客來台考量接待能量和管理，本來就有人數限制，這不能當作陸方反對的藉口，應該先有好的開始，未來也可以隨時解除。

陸委會8月24日宣布恢復兩岸團客旅遊規劃，將以1個月為準備期，並視陸方回應決定實施日期，過去1個月相關單位與旅行業者討論恢復團體旅遊應注意事項，讓業者認為將迎來曙光，但眼看1個月準備期屆滿，各級機關仍未宣布相關進度，讓業者充滿疑惑。

王國材今表示，過去一個月透過觀光署、旅行業管道向中國大陸提出開放，但國台辦都沒有善意回應，目前我方還在討論下一步怎麼處理，期待大陸有善意回應和支持，交通部態度是歡迎，但後續怎麼走，還是要看陸委會。

至於我國是否先開放旅行社組團赴陸，他表示，開放台灣團客到中國去，除了對做出國旅行業受惠外，其他做陸客團來台的旅行社跟國內觀光產業沒有好處，也是不平等，兩岸同時開放的做法跟任何國家一樣，開放都是雙向的，相關限制不是針對中國，今天別的國家歡迎台灣客去，卻不讓他們國家的團來台灣，我方也不會同意。

針對陸方不滿台灣限制每日2千人次，他則說，過去考量接待能量和管理，陸客來台也都有人數限制，若開放後雙方交流沒問題，2千人次的限制隨時能調整，這不該當作拒絕的藉口，應該先有好的開始。

王國材也說，旅行社市場有很多，一般不會專精中國市場，主要做中國市場的旅行社可能希望台灣單方先開放，但國內眾多旅宿業和餐飲業者會怎麼想？很多台灣人去大陸，但陸客卻沒來。交通部的立場不變，相關因應近期都會再討論。