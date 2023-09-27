中秋烤肉這樣吃不怕胖 營養師教授這3招

中秋連假倒數，相約三五好友聚會烤肉，但小資女擔心體重、三高患者該如何忌口？衛福部豐原醫院營養師邱珮瑜分享，健康烤肉三大重點，選擇低脂肉類、蔬菜入料、烤肉醬與水以1比1稀釋，把握健康又不失烤物美味。

營養師邱珮瑜指出，選擇低脂肉類能大量減少脂肪及過多熱量攝取，並獲取優質蛋白質，海鮮類食材例如：花枝、透抽、蝦子、蛤蜊，都是不錯的低脂蛋白質。

肉類可選擇脂肪較少的里肌肉、雞腿肉，避免攝取過多五花肉、雞皮、雞屁股、肥腸等高脂肉類；另外，香腸、熱狗、培根、百頁豆腐、丸子等加工食品，除了脂肪含量高外，鈉含量也不容小覷，容易造成血脂、血壓負擔。

多數人吃烤肉、燒烤時，以肉類食物為主，忽略蔬菜、水果的攝取，造成營養不均衡，邱珮瑜建議，準備烤肉食材別忘了增加蔬菜、水果，幫助腸胃道保健，減少油脂吸收。

吃烤肉可運用生菜包肉方式，或將四季豆、香菇、彩椒等蔬菜和肉類穿插製成串燒；選擇維生素C含量豐富的芭樂、奇異果、小番茄、文旦等水果，提升身體抗氧化能力，抵抗燒烤食物所產生的許多致癌物。

邱珮瑜進一步指出，烤肉醬隱藏許多高熱量與鈉含量，烤肉時重複塗抹烤肉醬，除增加熱量及鹽份負擔，肉的油脂與醬料在高溫燒烤下，容易產生致癌物質「多環芳香烴」，建議烤肉醬可用水以1比1的比例稀釋，薄刷一層，或是烤完後以沾取方式食用。