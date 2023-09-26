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XBB.1.5新冠疫苗今開打 65歲以上長者優先

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
疾管署副署長曾淑慧（左起）、疾管署顧問林頂（前副署長）、歐巴尼基金會董事長張峰義（前署長）、疾管署長莊人祥、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、防疫大使王滿嬌下午一起出席「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會，呼籲65歲以上長著優先施打。記者蘇健忠／攝影
疾管署副署長曾淑慧（左起）、疾管署顧問林頂（前副署長）、歐巴尼基金會董事長張峰義（前署長）、疾管署長莊人祥、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、防疫大使王滿嬌下午一起出席「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會，呼籲65歲以上長著優先施打。記者蘇健忠／攝影

疾管署副署長曾淑慧、疾管署顧問林頂（前副署長）、歐巴尼基金會董事長張峰義（前署長）、疾管署長莊人祥、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、防疫大使王滿嬌下午一起出席「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會。

分三階段開打莫德納XBB.1.5新冠疫苗，65歲以上長著為優先施打對象。為刺激打氣，除了提供五百元禮券，中、彰、投等縣市衛生局還送十支新冠快篩試劑，如果十月二日起接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，再送十支試劑，等於打三種疫苗，可拿到三十支快篩試劑。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗今起分三階段施打，優先開放六十五歲以上民眾接種，十月二日起再開放醫護人員接種，暫定十月九日起全民接種。

本土新冠肺炎併發症個案中，六十五歲以上者逾七成，為降低感染新冠病毒後併發重症和死亡風險，九月底備妥二百萬劑莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗，十、十一月各有二百萬劑疫苗來台，總計六百萬劑；若全部打完，接種人口占比近四成。

疾管署下午舉行「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會，今天起將分三階段開打莫德納XBB.1.5新冠疫苗，65歲以上長著為優先施打對象。十月二日起開放醫護人員接種，暫定十月九日起全民接種。記者蘇健忠／攝影
疾管署下午舉行「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會，今天起將分三階段開打莫德納XBB.1.5新冠疫苗，65歲以上長著為優先施打對象。十月二日起開放醫護人員接種，暫定十月九日起全民接種。記者蘇健忠／攝影
防疫大使王滿嬌（左）下午一起「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會，現場施打新冠疫苗XBB.1.5，並呼籲65歲以上長著優先施打。記者蘇健忠／攝影
防疫大使王滿嬌（左）下午一起「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會，現場施打新冠疫苗XBB.1.5，並呼籲65歲以上長著優先施打。記者蘇健忠／攝影

新冠疫苗 快篩試劑 莫德納

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