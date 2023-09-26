XBB.1.5新冠疫苗今開打 65歲以上長者優先

疾管署副署長曾淑慧、疾管署顧問林頂（前副署長）、歐巴尼基金會董事長張峰義（前署長）、疾管署長莊人祥、衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎、防疫大使王滿嬌下午一起出席「新冠疫苗XBB.1.5開打，疫起提升保護力」記者會。

分三階段開打莫德納XBB.1.5新冠疫苗，65歲以上長著為優先施打對象。為刺激打氣，除了提供五百元禮券，中、彰、投等縣市衛生局還送十支新冠快篩試劑，如果十月二日起接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗，再送十支試劑，等於打三種疫苗，可拿到三十支快篩試劑。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，莫德納ＸＢＢ.1.5疫苗今起分三階段施打，優先開放六十五歲以上民眾接種，十月二日起再開放醫護人員接種，暫定十月九日起全民接種。