「史上最混亂」三大疫苗將開打 時程、對象一次看清楚

秋冬季節，各類病毒、細菌活躍，包括新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌常造成生命威脅。衛福部疾管署明天及10月2日將開放「莫德納XBB.1.5」新冠疫苗、「流感疫苗」、「肺炎鏈球菌疫苗」陸續讓國人接種，但有診所醫師指出，一次要接種3種疫苗，感覺好混亂，「為史上最混亂的疫苗接種」。這次將整理三大疫苗，帶領民眾一次看清楚。

疾管署副署長曾淑慧說，秋冬同時提供新冠疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗3種疫苗可同時分開不同部位接種，或間隔任何時間接種，若同時接種3種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

第一、新冠疫苗：

接種時間：9月26日起

接種對象：建議滿6個月以上全民都應接種1劑莫德納XBB.1.5疫苗

滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種者應接種2劑，2劑間隔28天

接種時程：共分三階段施打

1. 9月26日優先開放65歲以上民眾接種

2. 10月2日起再開放醫護人員接種

3. 暫定10月9日起開放全民接種，將視上述接種情形調整。

備註：接種莫德納XBB.1.5疫苗，須與前1劑新冠疫苗間隔12周（84天）以上，確診後，則須間隔3個月（84天）以上，以延長疫苗保護力

第二、流感疫苗

接種時間：10月2日起

接種對象：分為二階段施打

第一階段：10月2日起

．醫事及衛生防疫相關人員

．65歲以上長者

．安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員

．6個月以上至國小入學前幼兒

．孕婦

．具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者

．6個月內嬰兒之父母

．幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)

．國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生

．禽畜相關及動物防疫人員

第二階段：11月1日起

．50至64歲無高風險慢性病成人

備註：這次公費流感疫苗共有四家廠商提供，包括賽諾菲、國光、台灣東洋、高端。

第三、肺炎鏈球菌疫苗：

接種時間：10月2日起

接種對象：65歲以上民眾

接種時程：分三階段擴大公費接種

1. 10月2日起：曾接種過13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13或PCV15），且間隔至少1年者，或是脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入等高風險對象間隔至少8周，可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)。

2. 11月27日起：從未曾接種過PCV13(或PCV15)及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後，高風險對象間隔至少8周，可再公費接種1劑PPV23。

3. 12月25日起：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

備註：嬰幼兒及老年人免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死。

這次疾管署擴大65歲以上民眾接種1劑PCV13及1劑PPV23政策，提供更完整的免疫保護力。