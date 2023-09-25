新北傳統市場湧買蛋潮 下手前先問「是台灣蛋嗎？」
巴西「進口蛋」風暴引發民眾憂心，傳統市場湧現採購潮，攤商說民眾較擔心超市會買到外國蛋，因此改到傳統市場；送蛋的蛋商則說，近期未出現先前的大搶購潮，民眾通常會問「這是台灣雞蛋嗎？」
記者今日實地前往新北的傳統市場，不過因為休市關係，僅有零星雜糧行開著，也有不少民眾中午時段上市場採買雞蛋。有賣「雞蛋仔」的夜市攤商表示，面對這情況也是無奈，「多少會多買一些」，但不會到囤蛋；雜糧行老闆表示，不至於到大搶購，但價格持續上揚，像今日就漲了2元。
雜糧行在午後雞蛋已經賣光，正好有蛋商前來送貨，蛋商也無奈表示，現在是不至於到搶購，但民眾採買的時候碰到都會多問「這是台灣雞蛋嗎？」，是一個滿奇怪的現象；至於蛋價就更無奈，這也不是他們能決定的。
湳興市場管委會長黃永志則說，還是有點搶購風潮，但不至於像之前一斤80至90左右那樣大搶購，主因是客戶擔心超市的洗選蛋會是進口蛋，傳統市場的裸裝蛋外表雖然比較髒，但是比較新鮮，吸引民眾購買。
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