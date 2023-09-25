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醫：手機可鬆綁 反對放寬病人管理

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

對於住院病人權益、精神病房管理，以精神科醫師為主的「醫療派」、病友及人權團體為首的「病權派」，兩派意見分歧。精神科醫師大都認為可適度放寬，在規範內使用手機，至於放寬精神病人管理，依自我意願決定何時離院，則持反對意見，憂心一旦如此，許多病友出院無處可去，恐淪為無家者（街友）。

台灣失序者聯盟理事長王修梧說，病人團體倡議去機構化，以德國為例，精神病人可依自我意願決定何時離院，研究顯示，並未因此造成治安風險升高。

不過部立嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏認為，過度強調住院精神病人自主性是雙面刃，若病人要求出院，目前社區服務量能貧乏，極可能淪為街友。

「為何讓某某病人出院？」李俊宏說，常收到家屬類似抱怨，有人甚至委請民代施壓，希望病人繼續留院。由於給付低，還需夾在病人與家屬間，處理醫療以外的住院管理問題，近幾年來，已有大批精神科醫師、護理師離職。

李俊宏強調，精神科醫師離開醫院，還能開業，一旦縮減病房，病人更難住進病房。建議謹慎擬定精神衛生法子法制度細節。

事實上，近十年來，台灣精神病人社區支持服務幾乎毫無進展，衛福部社家署以社安網計畫布建的社區支持服務，到二○二五年僅建置四十九處，如以全台十三萬領有身障手冊的精障者換算，只有百分之二能得到照護。台灣精神衛生改革聯盟召集人廖福源籲政府重視，提升精神病友權益。

醫師 人權

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