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液蛋廠遭稽查無標「未殺菌」警語 食藥署不公布業者
為解決民眾對雞蛋衛生安全的疑慮，食藥署與農業部全面清查蛋類生產鏈產品，針對液蛋廠進行稽查，截至昨日共完成59家業者、97件液蛋產品，其中有2件產品未依規定標示「未殺菌」警語。食藥署表示，由於針對液蛋廠，現場都已輔導改正標示，後續交由地方衛生局進行後續辦理，食藥署不會公布業者名稱。
食藥署與農業部於3天內，完成16家進口雞蛋洗選業者，以及13家倉儲與物流業者聯合輔導，並持續對行動物用藥進行抽查。液蛋生產業者查核名單中，有56家製作與作業環境符合「食品良好衛生規範」（GHP）準則，2家應限期改善，1家未製造液蛋。另抽查97件液蛋產品，有95件符合規定，2件於冷藏庫中無標示「未殺菌」警語，涉違反食安法，已輔導業者改正。
針對未標示「未殺菌」的業者，食藥署今表示，「有關標示業者，因現場都已輔導改正，後續交由地方衛生局進行後續辦理，所以此次公布作業環境不佳的2名限期改正業者。」分別為宜蘭的宗棋農產行及高雄的三代食品有限公司。
食藥署副署長林金富表示，過去3天已完成59家業者查核，56家製程及作業環境符合食品良好衛生規範準則，因牆角地面髒汙、出入口門簾未密合等因素，須限期改正，宗棋農產行、三代食品有限公司若未如期改善，則依法開罰新台幣6萬至2億元罰鍰。
食藥署強調，由於現場都已輔導改正標示，後續交由地方衛生局進行後續辦理。因此只會公布作業環境不佳的2名限期改正業者，分別是「宗棋農產行」及「三代食品有限公司」。
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