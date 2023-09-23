莫德納台灣mRNA前瞻新創獎揭曉 專家讚我生技研發水準

為加速我國mRNA研究，莫德納台灣公司發起、中研院生醫轉譯研究中心執行第一屆「莫德納台灣mRNA前瞻新創獎」計畫，成績揭曉，共35隊報名，最終選出5組獲獎團隊與個人，各自獲得50萬元獎金，以及莫德納總部資深專家「一對一」輔導。

行政院院長陳建仁、中研院副院長唐堂、中研院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、台大醫院院長吳明賢、莫德納資深副總裁Patrick Bergstedt以及莫德納台灣李宜真總經理等人出席頒獎典禮。

陳建仁在致詞時感謝莫德納支持台灣對抗流行病傳染，希望透過該產研合作計畫拋磚引玉，能讓更多的研發成果遍地開花。唐堂則說，生醫產業的培植需要長期的投資與產學界與科研界的密切合作，中研院將持續培育台灣創新與卓越人才，協助台灣研究人才與國際上最新的生物醫學技術接軌。

李宜真表示，原本擔心報名團隊過少，但反應卻超乎預期，共有35隊報名，各隊研究水準、創新理念，令人驚艷，「我給台灣生技研發及創新能力打95分」。

吳明賢強調，本次35件研究案，來自全國產、學、研、醫界，跨及傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病以及心血管疾病等專業領域，經專家評審團多次審慎討論後，決定5名獲獎團隊與個人，分別為：

1.中央研究院生物醫學科學研究中心胡哲銘團隊：Noninflammatory immune cell-targeted mRNA delivery for immunotherapy

2.國立陽明交通大學生醫工程研究所陳冠宇實驗室：Development of Moderna‘s Inhalable mRNA Lipid Nanoparticle Technology Using Biomimetic Lung Chip Technology

3.磐石醫藥生技股份有限公司：Preclinical safety and efficacy evaluation of a novel dendritic cell targeting Low-Sugar Universal mRNA Vaccine against Influenza

4.清華大學化學工程學系宋信文實驗室：mRNA/β-Glucans@LNP Oral Cancer Vaccine

5.工業技術研究院生醫與醫材研究所鄭淑珍團隊：Development of Novel LNPs for Immune Cell Engineering

莫德納資深副總裁Patrick Bergstedt表示，自家公司致力於研究「信使核醣核酸」（mRNA），直到全球爆發新冠疫情，才讓世人瞭解mRNA在疫苗研發上的成就，例如，Moderna製造新冠疫苗，從人體試驗至接種疫苗，只需42天，並能在100天內更新疫苗，相較於傳統疫苗研發方式，速度之快，令人難以置信。

成人呼吸道疾病是醫療保健系統的重大負擔，全球皆然，目前莫德納積極研發「多合一」疫苗，保護成年人呼吸道的有效疫苗，可以抵禦新冠、肺炎、鏈球菌、流感等病毒。另外，腫瘤學領域也是 Moderna關注焦點，莫德納陸續開發針對個別腫瘤的針對性 mRNA 治療方法。例如，黑色素瘤以及其他癌症。

Patrick Bergstedt強調，「mRNA科學的重要性，未來數十億人將得到治療，疾病將得到預防。」，該公司與各國政府、科學家和學術機構攜手合作，希望透過這次創新獎，可以幫助台灣生技產業進步。