TPASS月票10月2日擴大實施 台鐵上線區域及售價出爐

TPASS月票第一階段7月上線，10月2日起再擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等。台鐵表示，二階月票上線區域為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜1800元、宜蘭縣750元；花蓮縣199元及399元；台東縣299元（社福卡同步上線）。另外，基隆市通勤月票288元於10月16日啟用。

台鐵表示，TPASS北中南三大生活圈月票第一階段7月1日上線，截至9月20日，台鐵有783萬使用人次。

台鐵指出，票卡有效期限（30日）內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號。此外，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。

台鐵提醒，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出之車站未在使用區間內，將於電子票證內扣款（全程）。