快訊

影片曝光！明揚爆炸瞬間巨大火球 4消防殉職他沉痛：如血肉之軀拆未爆彈

明揚大火持續悶燒 怪手同步開挖發現1男1女 仍有5人失聯

休假去幫忙…殉職消防員賴俊儒下月蜜月旅行 母哭訴：這是天意嗎？

TPASS月票10月2日擴大實施 台鐵上線區域及售價出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵指出，票卡有效期限（30日）內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號。本報資料照
台鐵指出，票卡有效期限（30日）內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號。本報資料照

TPASS月票第一階段7月上線，10月2日起再擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等。台鐵表示，二階月票上線區域為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜1800元、宜蘭縣750元；花蓮縣199元及399元；台東縣299元（社福卡同步上線）。另外，基隆市通勤月票288元於10月16日啟用。

台鐵表示，TPASS北中南三大生活圈月票第一階段7月1日上線，截至9月20日，台鐵有783萬使用人次。

台鐵指出，票卡有效期限（30日）內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號。此外，觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。

台鐵提醒，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出之車站未在使用區間內，將於電子票證內扣款（全程）。

台鐵10月2日起啟用第二階段TPASS通勤月票。圖／台鐵局提供
台鐵10月2日起啟用第二階段TPASS通勤月票。圖／台鐵局提供

台鐵 TPASS

延伸閱讀

TPASS通勤月票使用破億人次 10月2日起再擴大實施

彰化TPASS通勤月票購買人數翻倍 無限暢遊溪頭、騎單車也免費

TPASS通勤尖鋒時段乘客大排長龍 員林火車站將加設專用道

台東TPASS通勤月票吃到飽299元 10月2日上路

相關新聞

午後山區雷雨 吳聖宇：中秋連假天氣有可能颱風生成

今天是24節氣的秋分。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣附近持續受到南方低壓外圍，...

今天下午2時50分迎「秋分」 鄭明典：日夜對分

今天是24節氣的秋分。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，2023年秋分的時間點，大約就在今天下午2時50...

中秋連假天氣 吳德榮：熱帶擾動發展+微弱鋒面挾水氣

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

專家亂報 氣象署：模糊空間難開罰

社群媒體發達，坊間非官方氣象臉書專頁湧現，為創造吸睛度，內容時常過分誇張，舉凡颱風季常見的「穿心颱」、「爆頭颱」，又或是...

TPASS月票10月2日擴大實施 台鐵上線區域及售價出爐

TPASS月票第一階段7月上線，10月2日起再擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等。台鐵表示，二階月票...

注意熱帶擾動發展 賈新興曝中秋連假天氣關鍵

中秋連假天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據目前最新資料顯示，中秋連假天氣觀察重點有2，一是南海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦