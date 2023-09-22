iPhone 15系列買氣旺！PChome 24h購物「Apple旗艦館」1小時首批現貨售罄

今天iPhone 15系列正式開賣，各通路紛紛傳出捷報，全台電商唯一全系列Apple授權經銷商的PChome 24h購物今天（9月22日）上午8點開賣 iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15現貨，開賣前即吸引大批消費者在線等候，搶購人流量相較去年開賣日激增近5成，帶動Apple旗艦館1小時業績（上午8點至9點）相較去年同期雙位數成長，開賣首批現貨全數搶購一空，當中以iPhone 15 Pro系列銷售最旺；Apple周邊配件的銷售也顯著提升，站上近一週買氣相較平日成長近2倍，其中又以犀牛盾、MAGEASY、UAG三大品牌最熱銷。

「PChome iPhone訂閱方案」自去年9月推出後就備受市場矚目，在首年也締造出超乎預期的好成績，分析 iPhone 14訂閱用戶輪廓，男性多於女性，年齡層多集中在20至39歲，占比超過7成，顯見這種彈性又便捷的整合型訂閱服務對於新世代消費族群極具吸引力。今天上午9點PChome正式開放去年首波訂閱用戶續訂，中午12點則緊接開跑「新訂閱方案」雙雙吸引消費者踴躍搶訂，截至目前整體訂閱量相較去年開放訂閱首日成長5成。

為滿足果粉想火速換新機的心情，PChome旗下自有車隊網家速配卯足全力備戰，讓首波預購客人最快都能在現貨開賣日（9月22日）一早即可收到新機，其中雙北都會區前兩筆iPhone 15預購訂單分別已於今天上午8點15分送達新北市三重區、上午8點21分送達台北市信義區的顧客手上；在中南部地區也力拼盡速讓消費者可以感受到新機的熱度，台中市區首筆配達在上午8點57分就到貨。