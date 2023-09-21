工會喊「華碩集團 堅如烏龜」 批欺壓移工

華碩電腦關係企業工會、亞旭電腦工會今赴三創生活園區前抗議，痛批華碩集團違反強迫勞動、RBA（責任商業聯盟行為準則），高喊「華碩集團欺壓移工，工會要求誠意協商」、「華碩集團，堅如烏龜」，要求華碩盡速與工會展開團體協商。

華碩電腦關係企業工會、亞旭電腦工會秘書長汪英達控訴，華碩集團旗下的亞旭電腦公司近來盛傳將關閉桃園廠，除拆卸部分機器設備、將部分台籍工程師派往越南，公司也貼公告告知移工因近來產線淡季，移工減少賺取加班費機會，鼓勵移工可申請轉換雇主，導致桃園廠400多位菲律賓移工，現在僅剩下100多位，泰國籍移工也從99人變成只剩2人。

華碩電腦關係企業工會、亞旭電腦工會理事長Rochel Garais說，她和其他菲律賓移工都在仲介轉介下，到貸款公司借了約10萬披索（約新台幣5.6萬元）來支付高額仲介費，再每個月慢慢支付帳務，來台後還要繼續付台灣仲介服務費，來台灣工作前就已經背了一身債。

汪英達表示，亞旭在ESG永續報告書中強調遵守RBA規定，並通過稽核，但其實範圍只有中國蘇州廠，亞旭並非RBA直接會員，但母公司華碩是會員，華碩明顯是利用成立子公司方式切割，一邊維持良好企業形象、一邊以亞旭名義讓移工支付高額仲介費債務約在台每月仲介服務費。

他說，移工因支付仲介費而背負債務，就是國際勞工組織定義的「債務拘束」，就是一種強迫勞動樣態，但亞旭號稱蘇州廠符合RBA規範，在網站宣稱禁止強迫勞動，卻在台灣繼續讓移工支付仲介費，根本是說一套、說一套，欺世盜名。

台灣國際勞工協會成員許惟棟說，協會今年接獲不少移工遭受「軟性離職」，雇主找不到正當解僱理由，只好透過不給加班、調動職務、刻意刁難辱罵等手段逼迫離職。台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，強烈要求亞旭回應工會訴求，若不出面面對，勞團將向RBA認證機關揭露事實，也呼籲政府效法歐洲訂定企業與人權專法。