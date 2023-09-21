李昂因博愛座點名台北市長 維基遭改「蔣萬安詢問家」

知名女性文學作家李昂昨在臉書發文表示，自己搭乘捷運，坐在博愛座的3名年輕人不願讓座，更因此詢問台北市長蔣萬安，是否可以給出博愛座的使用方式，網路上更掀起一陣討論。不過短短幾個小時，李昂的維基百科頁面就被網友更改，被指稱為「蔣萬安詢問家」，不過一個小時過後又被修改回去。

李昂臉書上表示，自己搭捷運在淡水往台北的方向，請了3名坐在博愛座的年輕人，但沒有人願意讓座，更表示「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。最後也指名台北市長蔣萬安，「請問蔣萬安市長：關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？」

社群大眾對於博愛座的存廢一直以來都有相當大的議論，李昂的發言又再度引發群眾對於博愛座的輿論關注。不過，今早李昂的維基百科頁面卻被眼尖的網友發現，不僅出身被改為「出生於彰化鹿港的『蔣萬安詢問家』」，作品元素更被寫為「女性主義以及博愛座占用等」。

不僅如此，李昂文學作品的介紹也被網友改為「她許多作品都以其家鄉鹿港，以及捷運的博愛座被年輕人估用因此詢問台北市長，在臉書發文並所留言為敘述背景。」不過，短短一個小時內，又被改回「她作品中最為顯著的元素是女性主義等。她至今最為人知的作品有小說《殺夫》等；該作品被譯為許多語言之版本，並廣受各地區讀者注目。同時，她許多作品都以其家鄉鹿港為敘事背景。 2004年，她獲頒法國藝術與文學勳章。」

博愛座的討論已久，2016年有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲廢除博愛座，並獲得8697人附議。當時交通部交由衛福部研擬是否廢除。不過衛福部表示，經邀集民間團體等利害關係人討論後，認為不該因「少數個案」廢除博愛座，故決議維持現況。如今再度被成為關注焦點，是否有新的發展走向，仍待凝聚社會共識。