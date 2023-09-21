李昂博愛座風暴 李來希：不宜公審霸凌年輕人 更怪是挑蔣萬安

作家李昂為了年輕人坐博愛座不禮讓發文，驚動台北市政府回應。全國公務人員協會前理事長李來希透過臉書表達看法，他說，老年人的訴求宜自我克制；特別是名人的一言一行動見觀瞻，實在不宜如此大動作的透過網路近乎公審的方式，霸凌不讓座的年輕人。

李來希說，博愛座不是只有捷運上有，也不是只有台北市有，年輕人不讓座也不是始自今日，需要坐博愛座的人不是只有老年人。博愛座是否設置，本來就見仁見智，讓座的條件更是無一定的標準。

李來希表示，生病與疲憊的年輕人也需要一般人讓座，老年人宜克制自己的情緒與需求，否則惹人厭與怨。老年人不是人人需要別人讓座，過度強硬的方式，勉強要求他人讓座，只會讓這股怨氣波及其他絕大多數無辜的老年人，更會無端的引起世代情緒對立。

「更奇怪的是，還特別挑選台北市長蔣萬安提出訴求」，李來希說，博愛座行之有年，不是蔣萬安的傑作，我們理解李昂的政治信仰與立場，但獨挑蔣萬安市長進行指責，就請免了吧。