打破「眼科醫師不做近視雷射」迷思 醫：11年前就做了

眼科醫師不做近視雷射？台中大學眼科院長蘇國豪說，那是刻板印象，他是執刀醫師，深知手術安全，11年前因近視800多度加上老花接受手術，至今仍是好視力；台中職籃啦啦隊女孩「璿璿」手術後2天即上台勁歌熱舞，見證新式手術「恢復快，工作生活無縫接軌」。

雷射近視手術引進台灣逾20年，但仍流傳「眼科醫師不做近視雷射」，很多民眾也深信不疑，拖多年不敢手術。

蘇國豪指出，「眼科醫師不做近視雷射」是刻板印象，他是雷射近視手術執刀醫師，深知手術安全，可一併處理老花問題，術後恢復快，加上平時他也做好護眼工作，看3C、看書適時休息，至今雙眼視力良好，就是最好的見證。

蘇國豪說明，大學眼科每年執行雷射近視達5萬眼，隨著醫療科技進步，院內升級到新一代全飛秒近視雷射微創手術，透過輔助導航系統，引導醫師精準定位，加上傷口僅約0.2公分，無需製做角膜瓣，術後恢復期短。

璿璿說，以前戴隱形眼鏡打籃球常乾澀不舒服，影響投籃準度，她接受新式雷射手術2天，就可以工作出席活動勁歌熱舞，感覺恢復快，工作生活無縫接軌，非常期待恢復完後的神射手感。