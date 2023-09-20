美國櫻桃4業者輸台禁令明解除 食藥署曝再犯罰則

美國櫻桃因邊境違規率高，從8月21日至9月20日起暫停4業者進口台灣，今天為最後一天，明起是否全面解禁？食藥署副署長林金富表示，明起恢復輸入，但仍會採百分百逐批查驗，合格才放行，若又出現違規產品，不排除再度暫停輸入並延長管制措施。

美國櫻桃因農藥「滅芬座」殘留問題遭到台灣邊境攔截，今年為止已有37批，國內共40多家業者進口美國櫻桃，其中4家為主要違規業者，因此從8月21日至9月20日暫停進口，今日期滿。

林金富表示，明日起將恢復4家業者邊境報驗申請，會採取100%逐批抽驗措施，後續觀察其合格情況，若業者能達到5批合格且量體為違規量的3倍，才會研議調降查驗比率，若是再查出不合格，不排除再次暫停輸入，並加長暫停報驗時長。

林金富說，美國9月1日回覆提出2項承諾，第一，加強要求美國的農民農藥使用；第二，持續監測出口產品農藥殘留情形，確保來台產品符合法規，目前尚未收到相關報關資料；同時，農藥殘留申請目前也尚未收到。