感冒、新冠確診後未妥善治療 易罹患慢性鼻竇炎

就讀國二的張同學，從小就有鼻過敏問題，症狀時好時壞，一直不以為意。上國中後不但鼻塞越來越嚴重，還合併有膿鼻涕、頭痛、聞不到味道及咳嗽等症狀，多次就醫後經耳鼻喉科醫師確診為慢性鼻竇炎合併鼻息肉。因鼻息肉及鼻蓄膿塞滿鼻腔與鼻竇，一年前接受鼻內視鏡導航微創手術，將鼻息肉及鼻竇內發炎病灶清除，並重建鼻腔呼吸氣流與鼻竇通氣功能。術後於門診定期追蹤，但近期息肉再次復發。

林口長庚醫院耳鼻喉部副教授級主治醫師吳佩雯表示，鼻竇發炎超過12周即為慢性鼻竇炎，感冒、新冠造成的鼻竇炎則多為急性鼻竇炎，但若未妥善治療，加上病人合併過敏、鼻中隔彎曲等體質，也有可能演變為慢性鼻竇炎。

至於如何緩解鼻竇炎造成的不適？長庚醫院團隊表示，多攝取水分幫助稀釋黏液，但應避免含咖啡因或酒精飲料，也可在鼻根處敷溫熱毛巾或洗熱水澡，增加鼻腔濕度，緩解疼痛。睡覺時抬高頭部，也可幫助黏液排出，緩解鼻塞。

林口長庚近期針對146位曾在林口長庚接受鼻竇內視鏡手術治療的青少年病患進行研究，結果發現15％病患鼻息肉復發至需要手術程度，且首次手術時年齡較小、合併有過敏性鼻炎者，術後復發機率較高。吳佩雯表示，慢性鼻竇炎也走向精準治療，建議接受鼻竇內視鏡手術的病人，若鼻息肉切片經病理檢查為第二型發炎反應者，可使用生物製劑治療，控制發炎況狀。