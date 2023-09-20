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研究：台灣青少年慢性鼻竇炎合併2症狀 復發率高

中央社／ 台北20日電

林口長庚醫院跨科別合作，研究青少年慢性鼻竇炎治療，發現出現鼻息肉或合併氣喘等下呼吸道疾病者，預後較差且息肉易復發，最難控制。建議適當給予生物製劑治療，可有效改善。

慢性鼻竇炎困擾許多人，尤其青少年罹患慢性鼻竇炎，影響生活學習甚鉅，保守治療若無效，可藉鼻竇內視鏡手術改善，但部份患者效果不彰。長庚醫院今天透過新聞稿分享青少年慢性鼻竇炎併鼻息肉發炎免疫機轉，提供治療新指引，已發表於今年6月國際期刊「鼻科學（Rhinology）」。

這項研究的團隊回溯性探討過去15年在林口長庚醫院進行鼻竇內視鏡手術的146名病患，平均年齡約13至17歲左右，因息肉復發需再次手術機率約15%。結果顯示，首次手術時年齡較小、合併有過敏性鼻炎、手術前電腦斷層顯示發炎涉及鼻竇較廣泛且集中在中線篩竇病患，術後復發機率較高。

此外，這項研究最重要也是最顯著的發現，是經過免疫螢光染色證實，這些因復發而需再次手術的病患大多屬於第2型發炎反應，息肉中的嗜酸性白血球浸潤程度與第2型發炎相關細胞激素活性均較顯著。

作為這次研究參與者之一的林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師吳佩雯表示，相較於成人，青少年慢性鼻竇炎患者更需要充分理解及關懷，在臨床上，可強化術前及術後的追蹤治療，如積極控制過敏性鼻炎、適當時機手術介入、規律鼻腔沖洗及類固醇鼻噴劑使用。

目前針對慢性鼻竇炎併鼻息肉的藥物治療，以類固醇鼻噴劑為主，輔以鼻腔等張或高張食鹽水沖洗，若保守治療不見效，鼻竇內視鏡手術為首選，林口長庚醫院藉由這項研究提出治療新指引，建議在確認患者是第2型發炎反應後，選擇適合的病患予以生物製劑治療，強化第2型發炎反應的控制。

在精準醫學的趨勢下，將慢性鼻竇炎區分為3類，分別是以第1、2、3型輔助T細胞為主的免疫發炎機轉。其中，以第2型輔助T細胞及相關細胞激素主導的慢性鼻竇炎最難控制，病患大多會出現廣泛的鼻息肉導致阻塞呼吸，也有為數不少的病患合併有氣喘等下呼吸道疾病。

鼻竇炎治療後症狀持續逾12週可定義為慢性鼻竇炎。同樣是研究參與人的林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師黃建嘉表示，台灣空污、人口集中，加上海島國家特有濕熱環境，估計慢性鼻竇炎發生率約3%至6.4%，約100萬名患者常苦於鼻塞、鼻涕倒流等，嚴重時甚至影響嗅覺及睡眠品質。

手術 息肉

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