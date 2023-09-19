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登革熱增3死 台南7旬男解黑便發病5天不治

中央社／ 台北19日電
圖為國軍八軍團的化學兵南下高雄，支援噴藥、防治登革熱的工作。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
圖為國軍八軍團的化學兵南下高雄，支援噴藥、防治登革熱的工作。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

疾管署今天公布上週新增3例登革熱死亡，皆為台南70多歲男性，發病後有解黑便或呼吸窘迫等情況，發病後約5天死亡；上週新增本土病例數與前1週持平，今年累計8481例本土病例。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧在疫報記者會表示，12日至18日間新增2016例本土登革熱病例，疫情與前1週大致持平；今年累計共8481例本土病例，並有12例死亡、46例重症。

上週新增3例死亡及19例重症，疾管署防疫醫師林詠青說明，3例死亡皆是台南70多歲男性，其中2人先有發燒症狀，發病後2、3天解黑便及腹痛，有腸胃道出血狀況，送醫後出血情況嚴重，導致休克，住院2、3天就不幸過世。

林詠青說，另1名個案發病時也有發燒症狀，發病2、3天後有血壓下降及呼吸窘迫等情況，送醫後一度發生呼吸停止，經CPR搶救恢復呼吸，但因休克狀況嚴重，造成器官衰竭，於住院2、3天後過世。

林詠青提醒，新增的死亡個案都是年長者，其中2人有潛在慢性疾病，感染後併發重症、死亡風險就較高；若有危險徵象如腹部疼痛、持續嘔吐，或黏膜、腸胃道有出血症狀（如解黑便）、躁動不安或嗜睡，都要注意重症可能。

上週新增個案，疾管署指出，個案居住地為台南市1849例、高雄市72例、雲林縣51例、嘉義縣13例、屏東縣11例、新北市5例、台中市4例、嘉義市3例，台北市、桃園市及彰化縣各2例，新竹市及南投縣各1例。目前國內疫情與近10年情況相較，僅次於2015年同期。

疾管署說明，東南亞登革熱疫情嚴峻，已於9日15日提升菲律賓國際旅遊疫情建議等級至第2級「警示」；同步提升寮國、柬埔寨及緬甸國際旅遊疫情建議等級至第1級「注意」。另外，美洲地區疫情持續，巴西、秘魯、玻利維亞及阿根廷等國疫情皆嚴峻，民眾前往當地務必留意防蚊措施。

疫情 登革熱

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