快訊

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

除了iOS 17…iCloud+全新儲存空間最高12TB 價格驚呆網友：大容量沒優惠？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋是否颱風擾台？氣象署：下周一才會較明朗

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，有可能生成熱帶系統；不過，中秋連假天氣是否受影響，有待觀察。本報資料照片
下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，有可能生成熱帶系統；不過，中秋連假天氣是否受影響，有待觀察。本報資料照片

中秋連假將至，對於是否有颱風擾台，中央氣象署表示，下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，確有可能生成熱帶系統；不過，形成時間、位置變化仍大，以及是否影響台灣天氣，都待屆時觀察，至少下周一後情勢才會較明朗。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周起，南海到菲律賓東方海域都是大低壓帶，其中確實可能形成熱帶擾動，不過熱帶擾動是否變強、生成時間、位置變化很大，有些在南海、有些在菲律賓東方海面，甚至連形成都不會，目前各預報模式分歧相當大，建議再觀察，就算生成，是否影響台灣，也是另一回事。

對於坊間有氣象專家指出，中秋連假氣溫可能大幅下降，黃恩鴻則說，確實有些模式預報有冷空氣降下，但依舊都在變動；因此不論中秋連假期間，颱風是否生成及溫度變化，都仍難講，至少到下周一後，情勢才會較明朗。

下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，有可能生成熱帶系統；不過，中秋連假天氣是否受影響，有待觀察。本報資料照片
下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，有可能生成熱帶系統；不過，中秋連假天氣是否受影響，有待觀察。本報資料照片

中秋 氣象署 颱風

延伸閱讀

中秋、國慶連假 遊日月潭避這些塞車時段、路段

中秋可能迎入秋第一波東北季風 專家：迎風面雨甚至大幅降溫

中秋節會有颱風擾台嗎？ 粉專：周六後才較明朗

如何安心烤肉過中秋 營養師建議這幾點要注意

相關新聞

懶人包／舊iPhone用蘋果iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

蘋果（Apple）作業系統iOS 17今（19）日正式下載，不少舊款蘋果手機依舊可以更新，讓果粉讚「iPhone XR再戰十年」，另外多數拿前幾代手機的果粉也有感表示，iOS 17下放iPhone 15的功能「變佛心了」。

韓國知名團購海苔被檢出違法添加物 食藥署邊境全攔截

知名韓國海苔品牌CJ BIBIGO「海苔（辣雞風味）」，在邊境因檢出國內禁用的甜味劑遭到攔截。食藥署今公布最新一周邊境查...

中秋、國慶連假國道恐塞爆 11條長短途替代道路一次看

中秋節連假（9月29日至10月1日）及國慶日連假（10月7日至10月10日）將屆，高速公路局預估，2次連假期間國道交通量...

有簽證也沒用！台旅客護照缺4頁遭泰國遣返 留宿機場還須付錢

出國前務必檢查護照！日前一名台灣旅客飛往泰國曼谷時，因被機場海關人員發現護照少了4頁而遭拒絕入境，返台前還必須付費在機場過夜。外交部領事局提醒，護照共有51頁，缺1頁都不行，且若有任何污損情形，都必須申請換發。

人力不足、載客率不佳 統聯、國光6路線即起改聯合排班

因應人力不足及載客率不佳，統聯客運與國光客運即日起針對「台北-屏東」、「台北-彰化」、「台北-員林」等6條國道客運路線聯...

登革熱病例曾衝擊醫療量能？疾管署、醫院這樣看

登革熱本土病例增加快速，已經累計超過8000例，社區中又有腸病毒、流感以及新冠等在流行，南部醫療資源是否受到疫情影響而變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦