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中秋是否颱風擾台？氣象署：下周一才會較明朗
中秋連假將至，對於是否有颱風擾台，中央氣象署表示，下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，確有可能生成熱帶系統；不過，形成時間、位置變化仍大，以及是否影響台灣天氣，都待屆時觀察，至少下周一後情勢才會較明朗。
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周起，南海到菲律賓東方海域都是大低壓帶，其中確實可能形成熱帶擾動，不過熱帶擾動是否變強、生成時間、位置變化很大，有些在南海、有些在菲律賓東方海面，甚至連形成都不會，目前各預報模式分歧相當大，建議再觀察，就算生成，是否影響台灣，也是另一回事。
對於坊間有氣象專家指出，中秋連假氣溫可能大幅下降，黃恩鴻則說，確實有些模式預報有冷空氣降下，但依舊都在變動；因此不論中秋連假期間，颱風是否生成及溫度變化，都仍難講，至少到下周一後，情勢才會較明朗。
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