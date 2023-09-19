中秋是否颱風擾台？氣象署：下周一才會較明朗

中秋連假將至，對於是否有颱風擾台，中央氣象署表示，下周起，台灣南側到菲律賓東方海面附近為大低壓帶，確有可能生成熱帶系統；不過，形成時間、位置變化仍大，以及是否影響台灣天氣，都待屆時觀察，至少下周一後情勢才會較明朗。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周起，南海到菲律賓東方海域都是大低壓帶，其中確實可能形成熱帶擾動，不過熱帶擾動是否變強、生成時間、位置變化很大，有些在南海、有些在菲律賓東方海面，甚至連形成都不會，目前各預報模式分歧相當大，建議再觀察，就算生成，是否影響台灣，也是另一回事。