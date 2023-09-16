未來一周東半部留意零星雨 明午後南、北皆防大雨

中央氣象署表示，明天水氣仍較多，東半部有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率。

氣象署預報員劉宇其表示，明天水氣多，但雨勢不大，東南有零星陣雨，較不穩定天氣在午後，因吹東南風，嘉義以南、雙北地區及山區會有較大雨勢。下周一起偏東風，水氣減少，一路到周四迎風面東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區要留意雷陣雨。周五、周六吹東北風，迎風面北部跟東半部有短暫雨，午後南部要留意雷陣雨。

氣溫方面，劉宇其指出，一路到下周四前，各地平均高溫約32至34度，部分內陸地區可達34度，清晨低溫約22至23度。下周五受東北風影響，約會再降1、2度，未來一周日夜溫差約為7、8，仍在正常範圍。另外，他也說，目前台灣已逐漸進入秋季，整體來講較熱天氣已經過了。

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