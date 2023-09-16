都納入查核 進口蛋爭議延燒、食藥署今啟動全台通路稽查

台農蛋品洗選巴西蛋因誤標效期引發爭議，衛福部食藥署今指出，即日起至今年12月底，啟動為期4個月的加強市售雞蛋稽查專案，聯合地方衛生局至全國販售通路，包括量販店、賣場、超市、超商及市場等「統統納入雞蛋查核」，預計查核4000件。

食藥署副署長林金富表示，因近期各界關切進口蛋品安全議題，食藥署規劃加強市售雞蛋稽查專案，聯合地方政府衛生局，自即日起至112年12月31日，針對民眾會購買雞蛋的所有販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。

林金富說，查核內容分為外觀檢查及標示查核，外觀檢查包含雞蛋外殼有無完整、破裂，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉等情形；標示查核包含查核品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商名稱等標示事項。

林金富表示，食藥署每年聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥殘留，此次加強市售雞蛋抽驗，也會抽驗動物用藥殘留，自9月至12月底，預計抽驗320件，以維護民眾食用安全。

林金富指出，希望食藥署這次查核，能確保所有上架雞蛋都符合食安法規範，中央地方將會同步查核，有些縣市今日起已開始加班查核，到下周一時上班人力充裕「會有大規模查核」，預計每月查核1000件持續4個月到年底。

食藥署今啟動為期4個月的市售雞蛋稽查專案，包括全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。圖／食藥署提供

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