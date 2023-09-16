快訊

興大再搶進學士後中醫系 365總額下殺到誰的招生名額？

彰化工人挖到未爆彈直接「徒手送派出所」 警民緊急撤離

影／柯文哲新竹老家今自拆違建 5樓加蓋鐵皮內部曝光

都納入查核 進口蛋爭議延燒、食藥署今啟動全台通路稽查

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
巴西進口雞蛋「誤標效期」事件擴大，食藥署今啟動為期4個月的市售雞蛋稽查專案，包括全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。記者黃仲裕／攝影
巴西進口雞蛋「誤標效期」事件擴大，食藥署今啟動為期4個月的市售雞蛋稽查專案，包括全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。記者黃仲裕／攝影

台農蛋品洗選巴西蛋因誤標效期引發爭議，衛福部食藥署今指出，即日起至今年12月底，啟動為期4個月的加強市售雞蛋稽查專案，聯合地方衛生局至全國販售通路，包括量販店、賣場、超市、超商及市場等「統統納入雞蛋查核」，預計查核4000件。

食藥署副署長林金富表示，因近期各界關切進口蛋品安全議題，食藥署規劃加強市售雞蛋稽查專案，聯合地方政府衛生局，自即日起至112年12月31日，針對民眾會購買雞蛋的所有販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。

林金富說，查核內容分為外觀檢查及標示查核，外觀檢查包含雞蛋外殼有無完整、破裂，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉等情形；標示查核包含查核品名、原產地（國）、有效日期、負責廠商名稱等標示事項。

林金富表示，食藥署每年聯合地方政府衛生局針對生鮮雞蛋執行抽驗，檢驗動物用藥殘留，此次加強市售雞蛋抽驗，也會抽驗動物用藥殘留，自9月至12月底，預計抽驗320件，以維護民眾食用安全。

林金富指出，希望食藥署這次查核，能確保所有上架雞蛋都符合食安法規範，中央地方將會同步查核，有些縣市今日起已開始加班查核，到下周一時上班人力充裕「會有大規模查核」，預計每月查核1000件持續4個月到年底。

食藥署今啟動為期4個月的市售雞蛋稽查專案，包括全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。圖／食藥署提供
食藥署今啟動為期4個月的市售雞蛋稽查專案，包括全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋查核，預計查核4000件。圖／食藥署提供

雞蛋 衛生局 食藥署 食安 抽驗

延伸閱讀

進口蛋爭議延燒 農業部食藥署下周啟動稽查洗選場、通路

問題蛋流竄…農業部、食藥署達成共識 全面稽查通路

巴西蛋誤標效期不只台農？食藥署證實與農業部啟動合作清查

台農巴西蛋誤標日期 2千盒通路上架估回收6至9百盒

相關新聞

都納入查核 進口蛋爭議延燒、食藥署今啟動全台通路稽查

台農蛋品洗選巴西蛋因誤標效期引發爭議，衛福部食藥署今指出，即日起至今年12月底，啟動為期4個月的加強市售雞蛋稽查專案，聯...

中南部午後雷陣雨續炸3天 賈新興分析未來天氣3重點

民眾關心是否還有颱風生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，觀察9月22日之後南方熱帶系統的發展。

醫界指人類三大危機「地球暖化、病毒演化、人口老化」 AI是解方

彰化縣員榮醫療體系總院長張克士最近參加台灣微軟公司與智齡科技合辦的「次世代照護科技研討會」，他指出，未來人類的三大危機是...

周末午後雷雨突襲 下周後期注意擾動發展、恐亂中秋連假

今明兩天留意午後的天氣變化，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，偏南到西南風環境下，水氣...

午後慎防大雷雨 吳德榮：下周四前水氣多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周一天氣晴朗，白天偏熱、晨微涼。台灣...

鄭文燦：兩岸開放團客原則不變

歷經十二年組改，交通部觀光署昨正式揭牌，員額、預算都增加，但業界最關注的兩岸觀光開放仍無進展。行政院副院長鄭文燦強調，兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦