氣象署預報員薪資低？ 王國材：公務員大部分都是這種狀況

中央氣象局改制中央氣象署，今天上午舉行揭牌儀式。針對外界質疑員額不增、薪資低，交通部長王國材說，「這個應該也不只預報員，公務人員的薪資比較低，大部分都是這種狀況」。

他說，他也看到預報員都被電視台挖角，但這是人事整體考量，薪資是否大幅調整，人事總處會再做規畫，目前先以這樣的方式進行。

中央氣象署今天上午舉行揭牌典禮，首任署長由現任代理局長程家平接任。交通部王國材部長、環境部常務次長沈志修、行政院交通環境資源處長陳盈蓉、消防署長蕭煥章、農村發展及水土保持署長李鎮洋、國家災害防救科技中心主任陳宏宇、台灣氣候服務聯盟董事長陳泰然、中華民國海洋及水下技術協會理事長楊偉甫，以及產官學研人員參與。

王國材說，這次氣象署升格員額沒有增加，在組織做一些精簡跟強化，依現在數位轉型很多是來自民間各級還有一些設備，包括超級電腦、氣象站設施，這部分交通部都會全力支持。署的組織也是經過原來氣象局一起討論出來，就以這樣的組織先來運作。

不過，媒體問及，同樣在今天改制的觀光署，員額增加100人，氣象署卻未增加人員。王國材表示，也不是用人來比，氣象署很多數位東西，像買的超級電腦、偵測海象氣象設備，本身預算也是非常高。

王國材說，觀光署過去國外人力都是用兼任方式，為了讓國際旅客更多，現在改為正式編組，派在外面單位都會在正式編組內，氣象署、觀光署都按照業務需要安排。

中央氣象署說，近期發布新版的「氣象業務白皮書」，以「運用前瞻科技，提供人民有感、社會有用、國家有益的氣象服務，共創韌性永續的生活」為使命，戮力達成「滿足民眾對更精細準確的氣象資訊需求」、「普及決策支援服務以守護生命財產安全」、「公私協力擴大氣象產業的社會經濟效益」及「提升組織在國家經濟發展的價值與貢獻」4大政策目標。

未來氣象署除了持續積極提供各界所需的氣象資訊，並將在氣候變遷議題上與環境部及國科會進行密切合作，共同提供我國氣候變遷的基礎科學資訊，並擴大各應用領域管理氣候風險所需的氣象（候）資訊服務，期使我國政府與民間於面對氣候變遷挑戰時，能有效降低風險、減少災損，進而創造效益。

程家平表示，改制為中央氣象署後，將更進一步強化在支援國家因應氣候變遷下扮演的角色，持續精進氣象監測及預報技術，並拓展跨領域的合作，提供以科學基礎的資訊，協助各政府部門及社會民眾有效應用氣象資訊，共同提升國家面對氣候變遷衝擊的韌性。

程家平說，目前氣象署已著手進行氣象法修訂，期待透由法治營造氣象產業發展的有利環境，並推動民間成立台灣氣候服務聯盟，透由公私協力與民間攜手來拓展我氣象產業的能力，未來將善用此縱向的政策支援及橫向的夥伴關係，來提升國家整體氣候服務量能，以有效支援各界進行跨領域氣候風險管理與調適及減碳應用。

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