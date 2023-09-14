快訊

遠離充電線綁架！歐盟最小國「果粉」 逼iPhone大轉變

是演員也是教授！郭台銘讚副手「萬中選一」 賴佩霞驚人學經歷曝光

美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！被警犬制伏 武裝警「開心大合照」曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

切除子宮不挨大刀 嘉義長庚無疤自然孔洞手術造福患者

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義長庚以自然孔洞內視鏡手術，讓患者切除子宮不挨刀也不留疤。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚以自然孔洞內視鏡手術，讓患者切除子宮不挨刀也不留疤。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義45歲劉女近年經期出血日漸嚴重，常感頭暈無力及頻尿，檢查赫然發現子宮長出10公分大的肌瘤，因壓迫急需手術治療，經與嘉義長庚婦產科醫師陳文欣診治，以自然孔洞內視鏡手術切除子宮，術後3小時後即可下床走動，不僅肚子完全無傷口，術後第2天就可出院，劉女直呼不可思議。

醫師陳文欣表示，自然孔洞內視鏡手術的演進，透過結合腹腔鏡微創手術的高效能器械，以及陰道自然的開口，可將子宮完整切除由陰道取出，不會產生腹部傷口，術後疼痛感大幅降低，讓病人可盡早下床，肚皮無疤復原快。

陳文欣表示，微創手術、腹腔鏡手術不僅能在放大的鏡頭下將病灶切除乾淨，甚至可以進展到「外觀沒有傷口」的經陰道自然孔洞內視鏡手術，真正實現「無疤手術」，大幅改善患者面對傳統手術的疼痛及心理恐懼。

患者是否都可此手術？陳文欣提醒，每項手術適應症跟風險都需術前充分評估，自然孔洞內視鏡手術並非每位患者都百分之百合適，建議有手術需求的患者可先至婦產科門診向微創手術經驗豐富的醫生諮詢。

嘉義長庚以自然孔洞內視鏡手術，讓患者切除子宮不挨刀也不留疤。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚以自然孔洞內視鏡手術，讓患者切除子宮不挨刀也不留疤。圖／嘉義長庚醫院提供

微創手術 患者 子宮

延伸閱讀

患局部攝護腺癌該不該積極治療？新研究揭15年存活率觀察成果

一年治療超過600例 全球醫師至長庚取經「關節鏡」技術

鼻竇炎、鼻息肉鼻塞易心血管疾病 精準檢查治療可康復

農曆7月鬼門開 勿開刀、不能看病？

相關新聞

午後雷雨 入秋第一波東北季風下周到？專家：值得觀察

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續受到偏東到東南風環境影響，整體水氣...

整天禁食、不碰手機、不運動 「多巴胺齋戒」有什麼好處？

這個夏天，多巴胺已是熱門關鍵字之一。美國矽谷的養生趨勢「多巴胺齋戒」，強調禁食不語、不和人互動，重新設定大腦回饋機制，來對抗手機、社群媒體等過度刺激。這有科學根據嗎？

切除子宮不挨大刀 嘉義長庚無疤自然孔洞手術造福患者

嘉義45歲劉女近年經期出血日漸嚴重，常感頭暈無力及頻尿，檢查赫然發現子宮長出10公分大的肌瘤，因壓迫急需手術治療，經與嘉...

周末這兩地注意較大雨勢 賈新興：未來10天無颱風生成

今年已經有3個颱風影響台灣，甚至還有侵台颱，民眾關心是否還有颱風？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來...

吃飯出現「1症狀」別忽視！專家示警恐是癌症前兆 5徵狀需就醫

癌症常見症狀包括時常疲倦、體重突然增加或減少、有皮下腫塊等，但有專家警告，還有1項吃飯時出現的症狀經常被人忽視，如出現這症狀...

疫後出國潮 國人最愛去日本 圖解觀光逆差擴大

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看疫後觀光逆差擴大，尤其台日旅客互訪差距，更遠遠超越疫情前。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦