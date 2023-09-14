切除子宮不挨大刀 嘉義長庚無疤自然孔洞手術造福患者

嘉義45歲劉女近年經期出血日漸嚴重，常感頭暈無力及頻尿，檢查赫然發現子宮長出10公分大的肌瘤，因壓迫急需手術治療，經與嘉義長庚婦產科醫師陳文欣診治，以自然孔洞內視鏡手術切除子宮，術後3小時後即可下床走動，不僅肚子完全無傷口，術後第2天就可出院，劉女直呼不可思議。

醫師陳文欣表示，自然孔洞內視鏡手術的演進，透過結合腹腔鏡微創手術的高效能器械，以及陰道自然的開口，可將子宮完整切除由陰道取出，不會產生腹部傷口，術後疼痛感大幅降低，讓病人可盡早下床，肚皮無疤復原快。

陳文欣表示，微創手術、腹腔鏡手術不僅能在放大的鏡頭下將病灶切除乾淨，甚至可以進展到「外觀沒有傷口」的經陰道自然孔洞內視鏡手術，真正實現「無疤手術」，大幅改善患者面對傳統手術的疼痛及心理恐懼。

患者是否都可此手術？陳文欣提醒，每項手術適應症跟風險都需術前充分評估，自然孔洞內視鏡手術並非每位患者都百分之百合適，建議有手術需求的患者可先至婦產科門診向微創手術經驗豐富的醫生諮詢。 嘉義長庚以自然孔洞內視鏡手術，讓患者切除子宮不挨刀也不留疤。圖／嘉義長庚醫院提供

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