聽新聞
test
0:00 / 0:00
切除子宮不挨大刀 嘉義長庚無疤自然孔洞手術造福患者
嘉義45歲劉女近年經期出血日漸嚴重，常感頭暈無力及頻尿，檢查赫然發現子宮長出10公分大的肌瘤，因壓迫急需手術治療，經與嘉義長庚婦產科醫師陳文欣診治，以自然孔洞內視鏡手術切除子宮，術後3小時後即可下床走動，不僅肚子完全無傷口，術後第2天就可出院，劉女直呼不可思議。
醫師陳文欣表示，自然孔洞內視鏡手術的演進，透過結合腹腔鏡微創手術的高效能器械，以及陰道自然的開口，可將子宮完整切除由陰道取出，不會產生腹部傷口，術後疼痛感大幅降低，讓病人可盡早下床，肚皮無疤復原快。
陳文欣表示，微創手術、腹腔鏡手術不僅能在放大的鏡頭下將病灶切除乾淨，甚至可以進展到「外觀沒有傷口」的經陰道自然孔洞內視鏡手術，真正實現「無疤手術」，大幅改善患者面對傳統手術的疼痛及心理恐懼。
患者是否都可此手術？陳文欣提醒，每項手術適應症跟風險都需術前充分評估，自然孔洞內視鏡手術並非每位患者都百分之百合適，建議有手術需求的患者可先至婦產科門診向微創手術經驗豐富的醫生諮詢。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言