熱啊！北捷環狀線水冷扇1個月修不好 乘客哭：拖到冬天？

台北市長蔣萬安這個夏天才下令將台北捷運車站的溫度下調，讓熱翻的乘客明顯降溫。不過環狀線乘客仍喊苦，有網友在臉書貼出環狀線一個月還修不好的水冷扇照片，苦問新北捷局，是要拖到冬天，剛好不用嗎？

這名網友在臉書苦訴，北捷在喊調低溫度的時候，環狀線還是熱呼呼啊，甚至連水冷扇都無法供應，什麼air cooler ，根本是乘客才要哭了。

網友還貼出8月10號在環狀線中原站拍的這張照片，結果截至本周，水冷扇都沒有回來。

這名網友說，忍不住問了站務人員，答案是整批水冷扇都送到新莊去維修，目前還沒收到送回的消息⋯⋯，網友苦問，是要拖到冬天剛好不用嗎？

網友也提出三點疑惑，一整批維修難道是大家都一樣的時間壞掉嗎，疑惑二，為什麼不能修好的先送回，疑惑三， 水冷扇這種真的是長久解方嗎？

這名網友臉書貼文一出，有網友留言說，環狀線進去就像一個烤箱，搭了幾次就不想再搭了...，還有網友驚，廠商的維修速度也太差了吧！