快訊

泰國皇室的流亡皇子返國 揭開皇族政治角力序幕？

恐怖前男友下毒手！高雄超商女店員手腳遭刺殺30刀急救中

獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果出爐

熱啊！北捷環狀線水冷扇1個月修不好 乘客哭：拖到冬天？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
有網友在臉書貼出環狀線一個月還修不好的水冷扇照片，苦問新北捷局，是要拖到冬天，剛好不用嗎？圖/引用自網友臉書
有網友在臉書貼出環狀線一個月還修不好的水冷扇照片，苦問新北捷局，是要拖到冬天，剛好不用嗎？圖/引用自網友臉書

台北市長蔣萬安這個夏天才下令將台北捷運車站的溫度下調，讓熱翻的乘客明顯降溫。不過環狀線乘客仍喊苦，有網友在臉書貼出環狀線一個月還修不好的水冷扇照片，苦問新北捷局，是要拖到冬天，剛好不用嗎？

這名網友在臉書苦訴，北捷在喊調低溫度的時候，環狀線還是熱呼呼啊，甚至連水冷扇都無法供應，什麼air cooler ，根本是乘客才要哭了。

網友還貼出8月10號在環狀線中原站拍的這張照片，結果截至本周，水冷扇都沒有回來。

這名網友說，忍不住問了站務人員，答案是整批水冷扇都送到新莊去維修，目前還沒收到送回的消息⋯⋯，網友苦問，是要拖到冬天剛好不用嗎？

網友也提出三點疑惑，一整批維修難道是大家都一樣的時間壞掉嗎，疑惑二，為什麼不能修好的先送回，疑惑三， 水冷扇這種真的是長久解方嗎？

這名網友臉書貼文一出，有網友留言說，環狀線進去就像一個烤箱，搭了幾次就不想再搭了...，還有網友驚，廠商的維修速度也太差了吧！

環狀線 北捷

延伸閱讀

加入蔣萬安團隊9個月 他不藏了吐心聲

世壯運同台 侯友宜：運動友誼橋樑 蔣萬安：雙北無限可能

蔣萬安、侯友宜同台世壯運 柯文哲臉書直播？北市：測試疏忽

影／侯友宜、蔣萬安出席雙北世界壯年運動會系列活動

相關新聞

把握今明晴朗好天氣 吳德榮：低壓逼近周五起水氣增多

把握晴朗好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，低壓逼近，周五起水氣增多。今...

巴氏量表3大類族群擬免評 初估60萬人受惠

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道...

3族群免巴氏量表 勞團批「像發消費券處理社福」

衛福部研擬三大類族群免評巴氏量表，勞動部內部評估，放寬初估將新增兩至三萬人聘僱外籍家庭看護工，勞動部後續須進一步修相關法...

台鐵公司化 估首年虧損增6成

台鐵局明年一月將改制為台鐵公司，根據台鐵一一三年度預算書，預計全年虧損七四點七二億元，比今年度虧損四六點七三億元，虧損增...

以科學角度來說 裝著溺斃果蠅的葡萄酒還能喝嗎？

你倒了杯最喜歡的酒，準備喝一口，忽然發現一隻果蠅掉在裡面明顯溺死了，鑑於我們知曉這些蟲子喜吃腐爛食物和糞便，這杯酒還能安全下肚嗎？

慈濟助兒骨髓移植 星國前外長感恩

新加坡外交部前部長楊榮文的兒子楊時弘小時候罹患血癌，繞了大半地球，連線慈濟骨髓幹細胞中心成功配對，19年過去，楊時弘現在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦