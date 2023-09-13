3族群免巴氏量表 病友盼「完善移工照護訓練與考評」

衛福部擬放寬三大類族群可免持巴氏量表，聘用外籍看護，但眾多病友團體反而憂心忡忡，呼籲政府應確保照護人力充足，並擬定配套，讓有需求的案家優先獲得外籍看護照護，也完整規畫移工照護訓練與考評機制。

「人性就是不想做辛苦的工作」。中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，照顧極重度個案相當吃力，必須給予移位、翻身，常有外籍看護來台後，不想照顧極重度個案，選擇不告而別，如果政府大幅放寬申請資格，「真的有那麼多人來嗎」？

失智症協會秘書長陳筠靜也有相同疑慮。她指出，失智症照護歷程長、照護負荷沉重，現行失智症照護資源長期不均，一旦大開外籍看護之門，有實際照護需求的家庭恐難獲得照護資源；政府應該通盤規畫移工照護訓練、提供完整的媒合措施，以及落實照護服務間的銜接、串聯。

罕見疾病基金會副執行長洪瑜黛表示，罕病病友散見於不同障礙類別，原本肢體障礙、智能障礙等族群就免用巴氏量表，本次新增的的類別，不分病症，只要符合重度身障就可申請，也包括罕病病友，實有誠意；但未來外籍看護人力供給是否足夠，看護訓練是否確實，則是一大考驗。

由於現行聘僱外籍看護，家屬必須陪同個案至醫院診間接受評估，勞心勞力，日前就有家屬因無法順利申請巴氏量表，暴怒之下，毆打醫師，引發醫療暴力。

台北榮總神經內科特約醫師王培寧表示，有些衰弱老人因為行動能力不佳，長期臥床，外出時倚賴輪椅，出門就醫，相當不便；此次增加三類族群免評巴氏量表，其中長照二級以上使用長照六個月者，不限年齡就可申請外籍看護，家屬無需舟車勞頓，省下評估費用。

衛福部雙和醫院醫療副院長劉燦宏樂見開放不同管道，作為申請外籍看護的評估方法。

不過劉燦宏提醒，各種評估量表的目的不同，例如身心障礙評估是為確認是否符合輔具、居家照顧等相關社會福利的申請資格；長照評估則是為了使用長照二點○資源，例如復健、洗澡、陪病等。若都以簡單表格評估就獲得申請外看資格，反而失去原先的用意。