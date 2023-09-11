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廣告宣稱外泌體抗發炎 衛福部警告 統統都違法

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

近年來，不少保養品、壯陽藥物都以含「外泌體」成分，大肆宣傳，有業者宣稱可治療巴金森病、失智症，打一針就可擺脫憂鬱症。食藥署表示，國內尚未核准化粧品使用外泌體，所有提及外泌體的醫療行為或藥品均違法，例如桃園的一家診所宣稱施打外泌體針劑具有抗發炎效果，被認定醫療廣告不實，遭罰五萬元。

金曲歌后彭佳慧所代言的「大齡女子」保養系列產品主打外泌體，號稱獨家專利，但衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，外泌體不是細胞的一種，不會納入細胞療法管理，至於屬於什麼物質，還需進一步了解，尚無規畫專法管理；她說目前無外泌體醫療行為或藥品取得衛福部認可，坊間與外泌體有關的治療或藥品，全屬違法。

台灣大學植物病理與微生物學系副教授沈湯龍則表示，外泌體是細胞自然分泌的一種囊泡，過去被研究人員當作垃圾，視為醫療廢棄物，二○一三年國外三名權威專家發現外泌體功能，囊泡裡包裹著細胞的賀爾蒙蛋白質，如DNA、RNA等，具有再生因子能力，而獲得諾貝爾生醫獎。

舉凡脂肪細胞、腸道細胞等，都能分泌外泌體，就可能抑制疾病發生，以減肥、增進腸胃蠕動、重新長回腦細胞為研究重點。不過沈湯龍強調，歷經十年研究，醫界仍難以控制外泌體品質，導致亂象叢生；有些業者為規避現行細胞療法等相關醫療法規，將雞的細胞外泌體打到人體，或把人體外泌體打到寵物身上，潛藏更多的危機。

劉玉菁表示，目前有台大醫院申請外泌體治療糖尿病足的人體試驗計畫，處於起步階段，桃園安生診所在臉書宣稱，施打外泌體針劑具有抗發炎的效果，被桃園衛生局認定是醫療廣告不實，而遭開罰，但若業者私下宣稱療效，就較難以舉證。

食藥署副署長陳惠芳表示，目前沒有一項外泌體藥品取得我國藥品許可證，也尚未核准化粧品可添加外泌體，如果相關產品廣告宣傳涉及虛偽或誇大不實，就會遭罰。衛福部前部長林奏延建議，納入特管辦法，有效管理，以避免危及國人健康，提高醫界、學界等相關研究品質。

廣告不實 桃園 衛福部

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