網購家具DIY育嬰房 醫：恐引甲醛塑化劑入室致流產

新手父母最常忽略嬰兒房空污危機，近期流行網購DIY家具、嬰兒玩具布置育嬰房，醫師提醒，孕媽跟風集運手作家具，恐引甲醛、塑化劑2大空污入室，可能致流產、胎兒先天異常。

台灣男女平均初婚年齡已達31歲，晚婚趨勢提高未來生育難度，民眾卻容易忽略空氣品質是懷孕期間不容小覷的重要關卡；新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹透過新聞稿分享1名準媽媽用心布置嬰兒房迎接得來不易的寶貝，卻不慎親手將有害物質引進家門的故事。

這名33歲林姓新手媽媽來自新竹，歷經幾番試管嬰兒療程，好不容易懷上第1胎，看到網上流行透過知名網購平台，集運精美又便宜家具來台，跟風為寶寶打造夢幻嬰兒房；布置完成後，每當進到嬰兒房，聞到刺鼻氣味便會頭暈、反胃不適。

她在例行產檢詢問醫師才知道，這些看似CP值高的網購DIY家具，因為來源難以追蹤，不一定有嚴謹規格審核，木板、塑膠會在空氣中釋放甲醛、塑化劑等有害物質，不僅影響胎兒器官發育異常，嚴重恐造成胎兒早產、體重過輕，可能成為孕期不適、影響胎兒健康的罪魁禍首。

張瑜芹提到，嬰兒房裡的尿布台、嬰兒床等木製家具，常常使用甲醛塗料處理防腐、防霉，甚至連遮光窗簾在染色製程、市面常見的巧拼、防護墊黏合劑都有甲醛蹤跡，國際已有研究指出，甲醛會經由母親胎盤循環至胎兒身上，可能造成流產、早產，以及胎兒體重過輕或先天異常。

另外，新手爸媽也要留意放置在嬰兒房的吊飾、玩具，張瑜芹說，大部分玩具多為塑膠材質，塑化劑能透過吸入方式進入人體；塑化劑是常見的內分泌干擾物質，也就是環境荷爾蒙，在懷孕與嬰兒時期容易影響健康與生長。

張瑜芹引用台灣12年追蹤研究指出，懷孕期若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女童子宮及卵巢生長；另有研究也發現，母親懷孕時塑化劑的暴露量越高，男嬰生殖器到肛門的距離將越短，這段短距離與男性的生育能力呈正相關。

張瑜芹建議，備孕期間可以選購具有效分解甲醛、強化地面進風的空氣清淨機，以淨化空氣污染微粒與有害氣體；台灣長年處於高濕、高溫環境，也會促進甲醛揮發速度，挑選清淨機要能完整吸附、穩定分解甲醛轉化成水與二氧化碳，避免污染再次發散。