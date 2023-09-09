風災後本土高麗菜貴到不敢碰？進口高麗菜今上架

風災重創農作，有「菜王」之稱的高麗菜，因中部高山產地災損嚴重，菜價居高不下，民眾抱怨市場高麗菜1顆要4、5百元，貴到不敢碰；農糧署啟動進口蔬菜平抑菜價，今起在家樂福、全聯、楓康等超市推出百元有找高麗菜，有的消費者買單，也有的嫌口感不如國產沒買。

李姓婦人說，颱風過後到傳統市場採買高麗菜，她家都吃高山高麗菜，一顆要價四、五百元，其他的蔬菜也不便宜，逛到大賣場，情況也差不多，現在有越南進口的高麗菜上架，但口感差很多，她還是省著點買國產高麗菜。

農糧署啟動進口高麗菜，今起在全聯、家樂福以及楓康等超市上架，1顆75元，其中分店集中在中、彰、投地區的楓康超市今天上架，限量供應，不到中午就被搶光，有民眾抱怨買不到。

全聯也是和農糧署合作，今起一連10天，在全台1100家門市，限時10天提供「百元有找」進口甘藍（高麗菜），特價1顆75元，每顆約1.2公斤，在全台超過1100家門市同步特賣。