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疲倦恐是罹癌徵兆！中年男工時12小時睡不飽 一查竟肝癌末期

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人壓力大全身疲累，可能是罹癌徵兆。示意圖／ingimage
現代人壓力大全身疲累，可能是罹癌徵兆。示意圖／ingimage

現代生活壓力大，有時候容易感到全身疲累，但是如果身體莫名疲倦、休息也沒有用的話，可能是罹癌徵兆。一名44歲女子上班時經常打呵欠、伸懶腰，一檢查發現竟是淋巴癌；另一名46歲男子則是經常加班、工時長達12小時，全身痠痛、喉嚨痛、頭痛，健檢發現確診肝癌末期。醫師表示，肝癌、肺癌是最容易引發疲勞的癌症

資深媒體人小彤近日在《健康2.0》節目中指出，上班族中有三成、約260萬人有慢性疲勞，她分享兩個個案，第一為一名44歲女子，工作為客運業排班人員，一兩年前突然經常全身疲倦無力、上班提不起勁，明明沒有做什麼事也感到體力耗盡，上班時經常打呵欠、伸懶腰，不想跟同事講話，回家也不想講話，工作沒辦法專心集中、丟三落四，主管讓她休長假，卻出現夜間盜汗、失眠等情況，本以為是更年期，想不到全身健檢才發現是確診淋巴癌。

另一名個案則是46歲男子，工作為電商公司主管，由於要照顧父母、小孩，還得負擔房貸車貸，因此只好拼命加班，每天工時超過12小時，同樣是感到身體疲倦，睡覺睡不飽，也會全身酸痛、喉嚨痛、頭痛，感冒還要好幾週才會痊癒，連應酬喝酒隔天都會眼白變黃、嘴破，本以為是年紀大、壓力大而不以為意，直到公司健檢才查出是罹患肝癌末期。

家醫科醫師王健宇表示，若是癌症蔓延到全身，那就很容易感到疲勞，尤其肝癌、肺癌是最容易引起疲勞的癌症，如果有體重減輕、體溫經常低燒、累到看醫生都沒用的情況就要多加注意。

他也分享，曾有一名病人每三個月進行一次血液檢查，某次突然說累到連二樓門診樓梯都爬不上去，一查發現血紅素剩下3.9，對比三個月前數值還有14，連忙轉去急診室後又轉去血液科，最終確診急性淋巴白血病。

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肝癌 癌症 健檢 肺癌 罹癌

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