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海葵減弱低氣壓讓香港暴雨 吳聖宇：大片雲雨帶不會往台灣來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天說，原本海葵颱風減弱後的低氣壓，為廣東、香港帶來強烈降雨，預報顯示這個低氣壓會繼續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶不會往台灣過來。擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天說，原本海葵颱風減弱後的低氣壓，為廣東、香港帶來強烈降雨，預報顯示這個低氣壓會繼續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶不會往台灣過來。擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書

颱風海葵殘餘環流為香港帶來世紀暴雨，全城淹水，災情嚴重。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，陰魂不散的低壓帶，尤其是原本海葵颱風減弱後的低氣壓，為廣東、香港帶來強烈降雨，香港市區甚至一度出現超過150毫米時雨量，預報顯示這個低氣壓會繼續向西南西移動，南側拖帶的大片雲雨帶不會往台灣過來，不過未來1-2天將持續為廣東、海南島一帶帶來暴雨。

吳聖宇指出，台灣位於低壓帶向東延伸的部分，風向上來看仍有變形場(鋒面)的味道，當中在台灣海峽及台灣東方海面各有一個較小的低壓系統，東邊這一個會逐漸移向琉球附近海面，並有加強的趨勢，但是對台灣天氣影響較小。

台灣海峽這一個低氣壓比較沒有明顯發展，不過會在今明兩天持續為台灣帶來不穩定天氣，各地雲量偏多，白天陸地上熱對流發展旺盛，容易有大雷雨，尤其中南部降雨甚至會延續到晚間。

他指出，下周日低壓帶有南移並減弱趨勢，但是中南部山區、花東山區午後還是容易有熱對流雷雨出現的機會，北部的天氣會相對穩定一些。下周一、周二大致維持午後山區局部熱對流雷雨的天氣型態。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，香港破百年紀錄的劇烈雨勢仍然持續中，每小時50-90多的雨量在灌，大範圍區域雨量已突破500甚至600毫米了，這些雨水幾乎是在最近12小時所累積，香港災情非常嚴重。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海葵颱風殘存的低壓帶，長出了跟台灣一樣大的雷雨胞，直接卡在香港上空，所以雨量驚人，根據香港天文台統計，已有數個小時的時雨量都破百，雨量相當恐怖，其中又以南區的雨量最大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，海葵颱風過後，太平洋高壓勢力並沒有馬上接手控場，而是躲在遙遠的東方遠海，使東亞陷入一大片低壓帶。低壓帶不穩定的環境，直接導致台灣這幾天的豪大雨，以及昨夜到現在的香港暴雨。好在預報看來，周末起低壓帶會逐漸減弱掉，台灣下星期初會落入乾空氣範圍內，各地雨勢會緩和很多，好天氣不遠了。

海葵颱風 香港 暴雨 雨量

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