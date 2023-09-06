環境部環委名單曝光 環團批評：環境部仍是經濟部小弟

環境部因組改導致環評委員及環評案件審查空了30多天，環境部今公布第一屆環評委員名單，除了環境部部長及次長、5名機關代表委員外，14名專家學者中，生活環境領域委員8人、自然環境領域委員4人、社會環境領域委員2人，女性委員9名、男性委員12名，其中4名為前屆委員連任，總計21人。

環境部環境保護司表示，專家學者委員的遴選是依照「環境影響評估審查委員會專家學者委員遴選要點」訂定的程序辦理，在今年5月底至6月初公開接受各界推薦專家學者，經遴選委員會遴選出候選人名單，再由部長薛富盛核定後聘任。

審視第1屆環境部環委名單，本屆主任委員、副主任委員由環境部長薛富盛、環境部次長葉俊宏擔任，為當然委員；有關機關代表5人，由衛福部主秘張雍敏、農業部主秘范美玲、國家科學及技術委員會產學及園區業務處許增如、內政部營建署副署長徐燕興、國家發展委員會副主委游建華出任。

14名民間專家學者清一色為教授，上屆委員有4人獲連任，分別為明志科技大學環境與安全衛生工程系教授官文惠、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮、宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文、台灣大學環境工程學研究所教授闕蓓德，剩餘10位為新聘委員。

環境部首屆環委首要面對的挑戰就是四接環評，薛富盛先前表示，四接環評「會秉持其施政一慣性」，尤其先前已召開5次環評，了解第5次審查時收場沒有很愉快，但環保署都有根據既有程序在做；民代提到程序問題，他看了資料認為程序上都符合既有規範，強調台灣是多元社會，大家有不同看法，都會尊重，民主跟法治都要同時存在，但「光有民主沒有法治就會混亂」。

環境保護司表示，目前所有的環評案件都在安排當中，最快下周四就會開始審查，主要是因為這次環委名單大換血，召開的環評會先以上屆委員擔任召集人的案件開始；至於外界最關心的四接環評，該案原召集人為簡連貴委員，但簡已不再連任，需再找召集人，且也要跟新任環委說明案情。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政說，以三接的結果來看，四接也是錯誤能源政策，這次環評委員大換血，期待新聘委員能真正面對問題，上次四接環評情況很糟糕，環團要求範疇界定要重做，但基於新任部長的說法，「基本上就是走原本的路線，現在的環境部還是經濟部的小弟」。