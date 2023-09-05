蟹足腫治療易復發？醫：手術切除加放射治療較有效

1名40歲的女性多年來因左上臂「蟹足腫」造成生活不便，陸續接受治療，但效果都不理想，後來經大里仁愛醫院整形外科醫師蔡嘉軒評估，並歷經4小時手術切除與術後放射治療，至今門診追蹤2年，沒有復發跡象。

蔡嘉軒說，患者小時候注射卡介苗疫苗，13歲起左上臂傷口就慢慢突起，當時不痛不癢並未在意，高中時突起物慢慢越長越大，後來被診斷為「蟹足腫」15年內腫大處也從1×1×1公分成長到20×3×2公分，從此不敢穿無袖衣服，夏天也不敢去海邊享受陽光，深怕路人異樣眼光，晚上睡覺時又常會癢醒或痛醒，生活及工作都受巨大影響。

他說，蟹足腫好發於前胸、雙下顎、上臂、剖腹產傷口及耳朵，過去被認為是難治療的疾病，手術切除後復發機率高達50~70%。目前研究發現，蟹足腫主要發生在有色人種族群，且黃種人和黑人較容易得到蟹足腫這類疾病。其他研究也顯示，蟹足腫和家族遺傳有關聯性。

蔡嘉軒說，目前治療蟹足腫或肥厚性疤痕增生，可選擇非手術及手術治療，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1至2個月注射一次，需注射6至12次。

另外也可以採取冷凍治療，或選擇染料雷射及飛梭雷射治療。但針對大範圍的蟹足腫患者，目前最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10至15%。

他說，研究顯示，抽菸，喝酒，熬夜，身心靈壓力過大，或是過度攝取一些茄科蔬菜即茄子，青椒，馬鈴薯，番茄，都是蟹足腫的危險因子，也有研究指出多喝綠茶或是多吃蒟蒻，或補充一些維生素D均有機會改善蟹足腫症狀。

蔡嘉軒說，不管任何傷口，最重要的是保持傷口清潔，建議使用生理食鹽水將傷口清洗乾淨，不建議使用優碘、雙氧水或是黃藥水清洗傷口，使用上述這些藥物清洗傷口反而會造成色素沉澱，所以盡量使用生理食鹽水將傷口上面的分泌物清洗乾淨，再塗抹抗生素藥膏照護即可。