睡眠呼吸中止檢測「免睡覺」 台大獲贈新儀器有2大特點

阻塞型睡眠呼吸中止症影響睡眠品質，與心血管疾病、血脂異常、憂鬱症、失智症等慢性病也有密切關係。民眾為檢查睡眠常需睡在醫院，但檢測一位難求，以台大醫院來說，檢測已排到半年、一年後。台大醫院經產學合作、技轉研發完成「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，此檢查有2大特點，第一、「檢查不需要睡在醫院」，第二、「10至15分鐘檢測」即可分析睡眠呼吸中止症嚴重程度，以達快速篩檢，準確度9成。

「俗話說，藥補不如食補，食補不如睡補。」台大醫院院長吳明賢表示，阻塞型睡眠呼吸中止症可能會影響慢性疾病，台大團隊共同開發「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，目前已於美國、歐盟上市，並通過衛福部食藥署審核，可以在台灣落地使用，台大健康管理中心也經人體臨床試驗證實，檢測準確度高，並讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便，不用到睡眠中心睡24小時那麼麻煩。

台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式。吳明賢說，這次透過成功的產學合作，充分展現台灣開發、研發能力，因目前全球沒有類似儀器。今由好心肝基金會牽線，宋展河教育基金會捐贈儀器給予台大醫院，造福更多睡不好的人，一台儀器約400多萬元。

好心肝基金會董事長許金川說，30、40年前肝癌檢查最大的突破，不是電腦斷層、核磁共振，而是超音波檢測，如今睡眠檢測採用超音波，如同檢測肝癌的重大突破，希望有更多的善心人士，願意捐贈研發成功的儀器。