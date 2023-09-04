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睡眠呼吸中止檢測「免睡覺」 台大獲贈新儀器有2大特點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式，讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便。記者沈能元／攝影
台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式，讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便。記者沈能元／攝影

阻塞型睡眠呼吸中止症影響睡眠品質，與心血管疾病、血脂異常、憂鬱症、失智症等慢性病也有密切關係。民眾為檢查睡眠常需睡在醫院，但檢測一位難求，以台大醫院來說，檢測已排到半年、一年後。台大醫院經產學合作、技轉研發完成「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，此檢查有2大特點，第一、「檢查不需要睡在醫院」，第二、「10至15分鐘檢測」即可分析睡眠呼吸中止症嚴重程度，以達快速篩檢，準確度9成。

「俗話說，藥補不如食補，食補不如睡補。」台大醫院院長吳明賢表示，阻塞型睡眠呼吸中止症可能會影響慢性疾病，台大團隊共同開發「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，目前已於美國、歐盟上市，並通過衛福部食藥署審核，可以在台灣落地使用，台大健康管理中心也經人體臨床試驗證實，檢測準確度高，並讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便，不用到睡眠中心睡24小時那麼麻煩。

台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式。吳明賢說，這次透過成功的產學合作，充分展現台灣開發、研發能力，因目前全球沒有類似儀器。今由好心肝基金會牽線，宋展河教育基金會捐贈儀器給予台大醫院，造福更多睡不好的人，一台儀器約400多萬元。

好心肝基金會董事長許金川說，30、40年前肝癌檢查最大的突破，不是電腦斷層、核磁共振，而是超音波檢測，如今睡眠檢測採用超音波，如同檢測肝癌的重大突破，希望有更多的善心人士，願意捐贈研發成功的儀器。

「人工智慧超音波睡眠檢測儀」儀由台大癌醫中心分院副院長王鶴健及台大工學院教授陳正剛研發完成，再技轉給安克生醫，並於3年前開始在台大醫院進行臨床試驗，目前完成1100多人，若經篩檢為中重度阻塞型睡眠呼吸中止症，再轉介至睡眠中心進行睡眠檢測，為民眾省下不少時間。台大醫院表示，檢測儀器採捐贈引進，速度比自行採購快半年，目前初期計畫可能採取自費健檢，價格約在4500至5000元。

台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式，讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便。記者沈能元／攝影
台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式，讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便。記者沈能元／攝影
台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式，讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便。記者沈能元／攝影
台大醫院今舉辦「人工智慧超音波睡眠檢測儀」產學合作捐贈儀式，讓呼吸睡眠呼吸中止症檢測更為方便。記者沈能元／攝影

台大醫院 睡眠 肝癌

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