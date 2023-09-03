確定了！ 花蓮縣政府宣布明天停班停課

警方為打擊山區不法活動，每年會定期執行「山地治安維護計畫」勤務。其中山林面積占7成的台東縣，山區治安維護更是員警家常便飯的工作，山地清查也讓山坡地濫墾濫伐、盜獵盜伐或其他不法案件，在過去10年來逐年驟減。 不過，由於山區複雜的地理環境，員警面對的風險不光是罪犯，還有野生動物襲擾，甚至遭到攻擊。有資深警員就說，山地清查怕的不是人，遇到「牠」時開槍也沒用...

2023-09-03 15:00