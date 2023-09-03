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確定了！ 花蓮縣政府宣布明天停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府指出，依據中央氣象局風雨預報24小時雨量預測，花蓮縣已達到停止上班上課標準，明天停止上班停止上課。圖／翻攝花蓮縣長徐榛蔚臉書
花蓮縣府指出，依據中央氣象局風雨預報24小時雨量預測，花蓮縣已達到停止上班上課標準，明天停止上班停止上課。圖／翻攝花蓮縣長徐榛蔚臉書

海葵颱風侵台，花蓮縣政府表示，縣內雨勢強勁，南區今天部份鄉鎮已有災情傳出。由於降雨情勢仍維持高峰，依據中央氣象局研判，後續降雨熱區將逐漸北轉，將對於民眾日常活動造成極大的風險，因此明（4日）花蓮縣停止上班上課。

縣府指出，依據中央氣象局風雨預報24小時雨量預測，花蓮縣已達到停止上班上課標準，明天花蓮縣停止上班停止上課。

縣長徐榛蔚同步發布明天停班課的消息，底下網友樂回「感謝縣長、讚嘆縣長」、「謝謝媽咪縣長」，也有人提醒「大家要注意安全，現在風雨有點大」。

另外，受到持續降雨影響，花蓮縣南區918震災受災區域、山區道路、邊坡土壤含水量持續提升，不安定風險逐步提升，請民眾務必注意自身安全。

花蓮 海葵颱風 氣象局

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