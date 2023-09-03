海葵登陸台東成功 氣象局：颱風眼地區第二波風雨更強 南部入夜受衝擊

中央氣象局持續發布海葵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象局預報員劉宇其說，海葵颱風中心已經來到台東的成功和東河的沿海，稍後即將登陸台東。

劉宇其說，颱風結構相當扎實，颱風眼清晰可見，颱風中心通過綠島北方近海，稍早也出現16級強陣風。颱風持續往西北西方向移動，預計下午3時前後就會在台東成功一帶登陸。

劉宇其特別提醒，颱風眼通過時，颱風眼裡面是對流發展比較弱的地方，所以會有風雨暫時停下來的跡象，但是隨後颱風眼一通過，另一邊的眼牆就會進來，就會帶來強烈的風雨，所以第二波風雨有可能比第一波還強，勿因風雨暫歇就外出活動。另外，颱風眼通過前後，風向會明顯改變，原本受到遮蔽的地方可能變成迎風面，注意風向變化可能導致的災害。

劉宇其說，這段期間也偵測到比較大的陣風，花蓮富里12級陣風，另外海峽沿岸包括北部、宜蘭也有8至10級陣風，風力算滿明顯的。

風的未來變化上，劉宇其說，下午是東半部風力最強的時候，北部地區、海峽沿岸，以及中部、南部沿海空曠的地方，目前風力6至7級左右，但隨著颱風逐漸進入台灣東南部，預計南部風雨、沿海風勢會逐漸增強。傍晚颱風進入台灣西南部之後，整個風力會明顯加強。預計入夜之後雲林以南會有10級陣風出現，尤其南部地區可能有11級陣風發生，風雨逐漸增強過程，中部和南部民眾要特別注意。

降雨部分，劉宇其表示，上午降雨區域主要在東半部，今晚到明天清晨降雨往南部、中南部擴展過來的狀態，包括澎湖降雨也會增加。隨著颱風移動，晚上中部、南部地區也可能局部性大雨出現。

颱風未來移動，他說，今天仍會偏西方向通過台灣上空，明天凌晨就有機會進到台灣海峽，之後雖然路徑持續往西前進，但是速度上會有明顯放緩跡象，明天下午來到台灣海峽中間位置，但可能到周二下午才到華南沿岸。暴風圈明天晚上有機會脫離台灣，但環流還是持續影響南部、澎湖、金門；本島要脫離暴風圈要等到明晚之後，整體解除陸上颱風警報會是周二的上半天，海警解除要到周二深夜。後期預報不確定性高，持續注意。

至於是否可能二度登陸台灣，他表示，海葵颱風過去一段時間路徑不確定性相當高，之前可能會有轉向路徑，目前機率相當低，但仍不排除。

中央氣象局說，海葵颱風下午2時的中心位置在台東的東方約50公里處，以每小時13轉9公里速度，向西南西轉西北西進行。根據最新氣象資料顯示，颱風中心目前在台東東方海面，向西南西轉西北西移動，其暴風圈已進入台灣東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。