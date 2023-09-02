海葵來勢洶洶…彰化西海岸潮位偏高 縣府警戒

屏東縣潮州警分局後方大榕樹下有座全台唯一的「警察廟」。據傳是20年前拾獲5尊落難神明，就在當時的潮州郡役所大榕樹旁的事故車停放倉庫，蓋了小廟供奉，也讓家屬祭拜車禍亡魂；之後因緣際會之下，分局設置全國唯一警察廟，並分「警察神廟」與「將軍府」，由五尊神明輪流值班，每年舉辦春秋兩祭，成為在地信仰，之後也流傳神蹟破案，與中百萬彩券的故事。

2023-09-02 14:49