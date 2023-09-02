海葵來勢洶洶…彰化西海岸潮位偏高 縣府警戒
中央氣象局今天中午發布「海葵颱風」陸上警報，彰化縣預計今日傍晚也會納入陸上警戒範圍，海葵為4年來首次中心登陸的颱風，且暴風圈有擴大並增強的趨勢，彰化縣府評估明、後兩天縣內影響較大，影響台灣時間拉長並預估持續到下周三，彰化縣今天下午一級開設因應。
彰化縣長王惠美下午到彰化縣消防局海葵颱風防颱應變中心主持第一次防颱整備應變會議，做出13點裁示，其中提到
適逢年度大潮，今、明兩日西部沿海滿潮時潮位偏高，請水利資源處提醒沿海6個公所加強防颱整備工作，並注意河川沿岸淹水風險，嚴防漲潮期間海水倒灌、局部淹水情形。
海葵颱風預計會持續增強，為降低颱風強風造成影響，王惠美也請建設處、工務處預先規劃招牌掉落、鷹架倒塌等災情應變處置作為，尤其路樹傾倒往往是造成大規模停電的原因，也請協調公所進行預防性的修剪，另加強宣導各公寓大廈做好社區自主防災，避免發生高空物品掉落砸傷民眾情事。
中央氣象局預估彰化在9月2日到5日，4天的總累積雨量為150到250公釐，並有短延時強降雨的可能性。請教育處確認各學校防颱整備工作辦理情形，另應變中心運作期間除由各局處組研判小組評估是否達「停班停課」標準外，也授權各校可視颱風造成局部風雨狀況自行決定停班停課，但需即時回報教育處，並注意宣布時機及學童放學路線安全。
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