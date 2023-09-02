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血汗護理師 前五月逾1700人離職

聯合報／ 記者林縉明李青縈／台北報導
醫護人力短缺問題惡化。圖為示意圖。圖／本報資料照片
醫護人力短缺問題惡化。圖為示意圖。圖／本報資料照片

血汗醫護情況未解，今年至五月已有一七二六名護理師離職，造成護理人力不足，醫院減少病床，有護理師在「公共政策網路參與平台」提案，要求改善血汗醫護產業現況，不到半個月就獲七千多人附議。民進黨立委陳靜敏昨偕同護理師相關團體代表，呼籲政府重視醫護人力短缺問題，並將醫護比例入法。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，預計十月啟動對話機制，將由衛福部、勞動部一起處理。

護理師代表指出，近年人力短缺達到顛峰，即便政府現在政策大量補進新人，卻只是造成更多人才流失，也凸顯政策缺乏長遠規畫，人力短缺不是只有數量問題，還牽涉到工作環境差、待遇不公等問題，希望政府能把醫護比入法。

台大醫院企業工會理事長楊心慧說，護理師出走潮的根本不完全來自薪資，而是惡劣的工作環境；近年有許多年輕的護理師投入臨床照護，但短短幾年便轉職，政府應盡速檢討醫療產業政策。

台灣護理產業工會表示，有基層護理師反映，一個月僅休息五天，廿六個上班日中，十二個小時班有十七天，加班時數達六十八小時，明顯超過勞基法規定。

勞動部職安署說，只要醫護人員提供相關違法資料，會請地方政府勞檢，依法開罰。

護理師 勞動部 多人

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