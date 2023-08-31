嘉義縣連3震！民雄規模4.5淺層地震 最大震度4級

中央氣象局發布顯著有感地震報告，今天中午12時49分，在嘉義縣政府東北方14.0公里，位於嘉義縣民雄鄉，發生芮氏規模4.5地震，地震深度7.7公里。

各地震度級：嘉義市地區最大震度4級、嘉義縣地區最大震度4級、雲林縣地區最大震度4級、台南市地區最大震度 3級、彰化縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級。

中央氣象局接著發布小區域有感地震報告，今天下午12時49分，在嘉義縣政府東北方11.9公里，位於嘉義縣新港鄉，發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.5公里。各地震度級：嘉義市地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天下午12時50分，在嘉義縣政府東北方12.5公里，位於嘉義縣新港鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度8.7公里。各地震度級：嘉義市地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級。

PTT網友表示，「嘉義超大，還先有地鳴」、「台南7樓有感」、「台中有感，嚇我一跳」、「嘉義第一震很像上下，恐怖」、「雲林有感，先上下後搖」、「震之前是上下抖動，然後碰一下大力」、「高鐵821車次在新港停下來了」。