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中秋節將至又瘋蛋黃酥「貴到什麼程度就不買？」網：有人買就敢漲

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

蛋黃酥是中秋節時大家愛吃的月餅之一，內餡是鹹蛋黃及紅豆沙，甜而不膩，香酥可口。日前有一名網友發文表示，現在的蛋黃酥一顆要價一兩百元，快要吃不起，問「蛋黃酥多少錢以上就不買了？」，引發網友熱議。

日前有一名網友在PTT上以「蛋黃酥多少錢以上就不買了？」為題發文，原PO表示下個月就要過中秋節了，大家又開始瘋狂搶購蛋黃酥，有些蛋黃酥一顆就要價一兩百塊，原PO覺得好貴，他表示自己常買某間工作室的蛋黃酥，6顆才350元就很好吃了，用料也都滿好的。

原PO透露，今年想要送親戚蛋黃酥，家中兄弟就預訂了一家咖啡廳的蛋黃酥禮盒，一直瘋狂誇讚說好吃、不死甜，但是6顆要價550元，等於一顆要90元，感覺價格都要媲美星級飯店的蛋黃酥了，他表示到時再來吃吃看，是不是真的有如傳說中的那麼好吃。於是原PO就想問「蛋黃酥貴到什麼程度你們就不會買了呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「50極限了」、「50就要考慮很久了」、「真的很饞想吃，頂多50」、「60吧，再高就真的謝謝不連絡了」、「現在覺得70內吧，有年紀了也盡量別吃太多蛋黃酥」、「80內都算便宜啦，50老闆根本做健康的，人工成本高」。

也有不少網友回應「不健康的東西」、「不買糕餅類當伴手禮了，熱量太高像是在害人」、「為了健康，今年不打算買月餅了」、「直接不買，管他多少錢」、「不想買也不希望收到，收到的月餅每年都要連吃一個月才吃的完」、「有人買才敢漲，大家都是推手」。

蛋黃酥 PTT 中秋節

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