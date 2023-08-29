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蘇拉颱風接近 花蓮豐濱海岸列警戒區防颱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府今天公告豐濱鄉海岸為限制區，海巡人員已拉起封鎖線。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供
花蓮縣府今天公告豐濱鄉海岸為限制區，海巡人員已拉起封鎖線。圖／海巡署東部分署第一二岸巡隊提供

蘇拉颱風進逼，雖然未直撲花蓮，不過外圍環流可能帶來雨勢與強風。今天花蓮縣府公告豐濱鄉海岸為限制區，海巡人員已拉起封鎖線。第九河川局也針對海堤、易淹水4個村里嚴密監控水情與防颱；各鄉鎮市也都做好防颱措施，減少致災風險。

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，花蓮縣政府已於今天下午2時公告「本縣豐濱鄉海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，海巡人員加強實施觀浪勸離，也拉起封鎖線管制，提醒民眾切勿靠近海邊及跨越封鎖線，避免發生意外。如於港口或岸際發現任何急難事故，均可撥打海巡署118報案。

第九河川局長王國樑表示，面對颱風來襲，除了4件興建中的工程進行工地整備，特別注意新城海堤、化仁海堤，持續觀察潮汐預報及浪高資料。同時全面檢視雨量站、水位站、淹水感測器、水門、抽水站運轉測試均正常，持續水情每日五查。

九河局加強與各單位傳達水位、雨量警戒資訊，提供大型抽水機、防汛備料支援，特別提醒縣府及公所，吉安鄉光華村、壽豐鄉共和村、光復鄉大華村及玉里鎮大禹里易淹水，應注意水情觀測、防汛設備預備等；重點管制高寮、崙天斷橋便道，以維護行車安全。

九河局提醒民眾，可透過水利署水情App或防災資訊，檢查住家的屋頂落水管是否阻塞，並適時清理住宅周邊排水、側溝及排水溝蓋，避免積淹水災情。

花蓮市公所今天針對國聯一路與國聯四路口、國興二街與國聯三路口等處清淤，也在中央路與中山路一段排洩水孔清疏。富里鄉公所針對轄區土石流潛勢區永豐村、富南村、豐南村等處做防颱措施，同時與各單位保持聯繫，密切關注是否有災情。

面對蘇拉颱風進逼，九河局檢視水門是否運作正常。圖／九河局提供
面對蘇拉颱風進逼，九河局檢視水門是否運作正常。圖／九河局提供
花蓮市公所今天針對國聯一路與國聯四路口、國興二街與國聯三路口等處清淤，避免颱風降雨淹水。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今天針對國聯一路與國聯四路口、國興二街與國聯三路口等處清淤，避免颱風降雨淹水。圖／花蓮市公所提供

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