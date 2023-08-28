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鼓勵首發新藥、學名藥 健保署長：獎勵藥價10月啟動修法

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
石崇良表示，為鼓勵藥廠在台研發、生產，未來擬朝向「獎勵首發藥」的方向修法。擷取自YT直播
石崇良表示，為鼓勵藥廠在台研發、生產，未來擬朝向「獎勵首發藥」的方向修法。擷取自YT直播

台灣藥價深受健保影響，藥價太低造成新藥引進台灣意願低落。為解決此事，健保署長石崇良今出席「行政院生技產業策略諮議委員會議」時表示，為鼓勵藥廠「在台製造、研發」，只要全球首張藥證在台灣取得，新藥研發兩年內取得台灣藥證的「首發藥」，將給予更好的藥價核定，涉及健保法修法，最快明年上半年上路。

石崇良表示，為鼓勵藥廠在台研發、生產，未來擬朝向「獎勵首發藥」的方向修法，凡藥廠的首張藥證在台取得就會核予較好的藥價；同時，藥廠可能首批藥證申請多國，而各國審核有快有慢，因此新藥問世兩年內取得台灣藥證也在獎勵範圍內。

石崇良說，台灣製造包含台灣在地研發廠商，或是在台灣設廠製造的外資廠商，或是CDMO的「委託開發暨製造服務」藥廠都在範圍內。由於新藥研發不易，為了鼓勵國內研發新藥及外資投資設廠，相關修法將在10月陸續啟動，預計明年上半年可上路。

同時，石崇良也針對「學名藥」預計推動「原廠藥給付額調降時程縮短」，把原廠藥本來過專利期15年後，才會調降給付額，未來目標縮短到5年內。石崇良說，通常藥物專利期為20年，一但過專利期便希望由學名藥銜接，因此首2到4張申請藥證的學名藥，一樣會核予較高的健保藥價，只要屬於食藥署規範的同成分、同劑型、同劑量的三同藥物，就採取一樣的給付。

石崇良 健保 專利 新藥開發

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