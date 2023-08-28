「用戀愛的心情對待作品！」曲德義談公共藝術：它是沒有牆的美術館

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文／徐暘甯

投身藝術領域數十載，同時也是國立臺北藝術大學美術系名譽教授的曲德義，從大學就讀美術系時開始接觸繪畫藝術，後來旅法深造，修習美術設計及造型美術碩士學位，返臺後又受到國立藝術學院（現國立臺北藝術大學）邀請，回到校園擔任教職，將藝術專業投注在教育領域中。

「好像我一輩子都在學校裡面啊，嗯，不知不覺就一輩子都在學校裡面。」之後，曲德義接任關渡美術館長一職長達十餘年，並主辦第一屆北投捷運藝術季等公開藝術活動。

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你會停下腳步欣賞嗎？曲德義談臺灣公共藝術發展現況

提到對於「公共藝術」的看法，曲德義認為臺灣現今發展趨於完整，相關建造、招標等規定也有法條可以依循，例如作品的來源可以分為「公開徵選、邀請比件、委託創作、指定價購」四種，他也提到公共藝術的法條精神之一，便是作品要有「在地性」，必須與作品設置地有一定的歷史、人文或環境連結，像是96歲資深藝術家李再鈐捐贈新北市美術館的〈對立與和諧〉，就被曲德義讚譽為「跟空間的對話做得很好」的完美作品。

曲德義表示，公共藝術作品通常需要與歷史、環境有所關聯，他除了在新美館園區廁所打造公共藝術作品〈形色與色〉，也特別邀請周代焌在另一側製作〈島嶼路徑〉，「我是純粹色彩之間的關係，周代焌他的作品是跟環境地理有關」。

不過，他認為臺灣在公共藝術方面仍有可惜之處，「臺灣目前的公共藝術是不錯的，可是我是覺得，還是對我來講，是太注重學理了」，雖然符合行政程序，但有時呈現出的最終效果卻沒能打動大眾的心、無法留下深刻印象，也無法讓人們停下腳步，在原地多佇足一會兒欣賞。

▲曲德義在新美館園區廁所打造〈形色與色〉公共藝術作品。

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▲曲德義在新美館園區廁所打造〈形色與色〉，另一側則邀請周代焌製作〈島嶼路徑〉公共藝術作品。

image source：曲德義提供

「公共藝術對我來講，是一個所謂沒有牆的美術館」

對於曲德義而言，公共藝術是自然融入在生活中、和大眾最沒有距離的美學教育，不像美術館裡的藝術作品，只能設置在特定場域或特定封閉空間，而是分布在我們的日常生活中，不會受到空間或場域限制，在車站、機場甚至街道上都能見到。

曲德義盼望大眾能用開放的心胸看待藝術作品，「把它看成是一場美麗的邂逅啊！」，無須太過嚴肅、刻意地去接觸，遇到喜歡的作品時再主動了解它背後理念與意義即可。不過，他也提醒「少點互動」，用對待另一半的溫柔心情呵護這些公共藝術、不要隨意觸摸，如此才能讓更多人享受藝術品帶來的價值與美好。

▲曲德義在新美館園區廁所打造〈形色與色〉公共藝術作品。

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