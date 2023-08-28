是否登陸受準海葵影響 彭啟明：蘇拉不俗辣 暴風圈觸陸時最強
中央氣象局預計針對蘇拉颱風今晚發布海警、明天發布陸警；颱風周三、周四距離台灣最近，最新路徑潛勢預報南偏，是否登陸台灣是未知數。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前預測路徑，中心是否登陸，今天會更確定。
彭啟明表示，很多人問「怎麼有一個『俗辣』颱風？」其實蘇拉一點都不俗辣，蘇拉颱風的外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在將發展的海葵相比差很多。目前預測路徑，中心是否登陸，今天會更確定，但颱風暴風圈環流影響勢必難免，暴風圈碰觸時，恐是颱風最強的時候。
他說，東半部及南部民眾真的要預作準備，特別目前是許多農作物收成期，要關注後續發展。
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，蘇拉颱風歐、美最新的預測路徑，對台灣的影響大不同。歐洲模式預測周三晚上至周四早上將登陸恆春半島，然後沿著西南部沿岸北上，這樣東南部、西南部將風大雨也大。美國模式則預測從西南部外海通過，對台灣陸地的影響相對輕微許多。
歐、美模式為何會有這樣的預測差異，「觀氣象看天氣」表示，原因在於蘇拉颱風東方的熱帶性低氣壓，也就是準海葵颱風的發展情形、北方槽線（鋒面）以及太平高壓西伸的幅度，導致路徑仍充滿著不確定性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言