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海葵今將生成恐雙颱共舞？ 吳德榮：蘇拉威脅不可輕忽

是否登陸受準海葵影響 彭啟明：蘇拉不俗辣 暴風圈觸陸時最強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式預測周三晚上至周四早上將登陸恆春半島，然後沿著西南部沿岸北上，這樣東南部、西南部將風大雨也大。美國模式則預測從西南部外海通過，對台灣陸地的影響相對輕微許多。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
歐洲模式預測周三晚上至周四早上將登陸恆春半島，然後沿著西南部沿岸北上，這樣東南部、西南部將風大雨也大。美國模式則預測從西南部外海通過，對台灣陸地的影響相對輕微許多。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

中央氣象局預計針對蘇拉颱風今晚發布海警、明天發布陸警；颱風周三、周四距離台灣最近，最新路徑潛勢預報南偏，是否登陸台灣是未知數。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前預測路徑，中心是否登陸，今天會更確定。

彭啟明表示，很多人問「怎麼有一個『俗辣』颱風？」其實蘇拉一點都不俗辣，蘇拉颱風的外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在將發展的海葵相比差很多。目前預測路徑，中心是否登陸，今天會更確定，但颱風暴風圈環流影響勢必難免，暴風圈碰觸時，恐是颱風最強的時候。

他說，東半部及南部民眾真的要預作準備，特別目前是許多農作物收成期，要關注後續發展。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，蘇拉颱風歐、美最新的預測路徑，對台灣的影響大不同。歐洲模式預測周三晚上至周四早上將登陸恆春半島，然後沿著西南部沿岸北上，這樣東南部、西南部將風大雨也大。美國模式則預測從西南部外海通過，對台灣陸地的影響相對輕微許多。

歐、美模式為何會有這樣的預測差異，「觀氣象看天氣」表示，原因在於蘇拉颱風東方的熱帶性低氣壓，也就是準海葵颱風的發展情形、北方槽線（鋒面）以及太平高壓西伸的幅度，導致路徑仍充滿著不確定性。

蘇拉颱風的外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在將發展的海葵相比差很多。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
蘇拉颱風的外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在將發展的海葵相比差很多。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

蘇拉颱風 彭啟明

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