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苯巴比妥複方藥納管新制不喊卡 薛瑞元：勢必上路

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
薛瑞元，「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方藥物要列入管制藥品，需要給大家時間調整，差不多延後兩、三個月差不多，但勢必會上路。圖／報系資料照
薛瑞元，「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方藥物要列入管制藥品，需要給大家時間調整，差不多延後兩、三個月差不多，但勢必會上路。圖／報系資料照

衛福部食藥署7月15日前預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，但基層醫師對此相當反彈。衛福部長薛瑞元今表示，需要給各界有調整的時間，因此不會這麼快上路，雖然會晚兩、三個月，但「勢必會上路」。

新北市某幼兒園疑餵藥案偵結不起訴，但事件引發國人對苯巴比妥類鎮靜藥物的關注，食藥署表示，鑒於苯巴比妥及氯二氮平複方製劑可能造成幼童的傷害，納入第4級管制，新制上路後，持有苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的醫療院所，必須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量，定期申報。若有違規情事將裁罰6萬元以上罰鍰，衛福部公告預計最快9月上路。

對此，醫師公會全聯會、基層醫師周慶明表示，目前的管制藥品罰則太過嚴苛，可能進貨量1000顆，但查核時一但少了一、二顆，罰則就是6萬元起跳，比例上有些過當，也讓基層醫師不斷反映，只要納入管制藥品，就不會去使用相關藥品。

王必勝今表示，經過討論後，時程上的預估不會這麼快，由於醫院、藥局等使用端有提出意見，也已經開會討論，將參考意見調整，但整體方向不變；罰則部分，金額必須依法裁處，惟判定違法的認定上可有討論空間，目前衛福部正在陸續擬定相關指引，確定後才會上路。

薛瑞元則說，管制藥品就是毒品，依照醫師開立處方箋使用就是正當使用，是管制藥品，但若是非正當使用就是毒品，若無法證明藥品是醫師開出來的，就會有問題，本次的調整也是依照法律單位給予的建議。

薛瑞元，「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方藥物要列入管制藥品的話，管理部分需要增加流程等等，所以用藥也許會做調整，可能都要有點時間，差不多延後兩、三個月差不多，但勢必會上路。

巴比妥 衛福部 薛瑞元

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