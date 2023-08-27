苯巴比妥複方藥9月納管暫緩 王必勝：先研議配套指引

衛福部食藥署7月15日前預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，最快9月上路。但基層醫師對此反彈，醫師公會全國聯合會理事長同時也是基層醫師周慶明表示，只要行政人員漏登記一、兩顆藥，就要罰6萬元罰則相當苛刻，基層醫師都說以後不考慮開立相關藥品。衛福部次長王必勝則說，目前管制不會趕在9月上路，將再行研議後實施。

新北市某幼兒園疑餵藥案偵結不起訴，但事件引發國人對苯巴比妥類鎮靜藥物的關注，食藥署表示，鑒於苯巴比妥及氯二氮平複方製劑可能造成幼童的傷害，納入第4級管制，新制上路後，持有苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的醫療院所，必須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量，定期申報。若有違規情事將裁罰6萬元以上罰鍰，衛福部公告預計最快9月上路。

不過，周慶明指出，台灣目前還仍有缺藥問題，而複方藥物中的「苯巴比妥」、「氯二氮平」含量並不高，若變成管制藥品，醫師開立的意願恐怕更低，但含有「氯二氮平」成分的胃藥，在治療胃痙攣上效果很好，若基層醫師都不開立，損及的將是民眾的用藥權益。

「不會有人拿複方藥拿來提煉毒品。」周慶明說，複方藥物當中的「苯巴比妥」、「氯二氮平」含量低，一直以來臨床使用都很安全，這類不主流的藥物不可能拿來製作毒藥，卻為此讓基層醫師使用更加麻煩。

周慶明表示，目前的管制藥品罰則太過嚴苛，可能進貨量1000顆，但查核時一但少了一、二顆，罰則就是6萬元起跳，比例上有些過當。也因此基層醫師不斷反映，只要納入管制藥品，就不會去使用相關藥品。

為此，周慶明上周四也代表醫師公會全聯會拜會立法委員蘇巧慧，以表達醫師的意見。周慶明表示，先前全聯會行文給衛福部食藥署2次，但都未獲回應，因此才向立委陳情；而上周四也順利與衛福部開會討論此事，回應會再研議藥品管制辦法。

王必勝表示，先前行政院專案會議訂定「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，最快9月上路，但經過討論後，時程上的預估不會這麼快，由於醫院、藥局等使用端有提出意見，也已經開會討論，將參考意見調整，但整體方向不變；罰則部分，金額必須依法裁處，惟判定違法的認定上可有討論空間，目前衛福部正在陸續擬定相關指引，確定後才會上路。